Gabon: Okano /Okala - Lalara - Lancement du tournoi de foot "Agnoss" par Habib Junior Emane Angore

C'est ce dimanche 7 aout dernier qu'a eu lieu le lancement officiel de la première édition du tournoi football solidarité dénommé (AGNOSS). Cette édition a été lancée dans le département l'Okano à Mitzic, précisément dans le canton Okala-lalara. Elle est l'initiative du Député Habib Junior Emane Angore, l'élu de cette circonscription politique de la province du Woleu-Ntem.

Afin de renforcer les liens, l'union des fils et filles du département de l'Okano, en vue d'une meilleure cohésion sociale, l'Honorable Habib Junior Emane Angore a tenu à réunir ces derniers autour d'un tournoi de football. Le football étant un facteur d'unité et de rassemblement, l'élu du canton Okala -Lalara veut tout simplement traduire, à travers ce tournoi de football, d'animer la politique du Président de leur parti politique (PDG), qui prône les valeurs d'unité et de cohésion sociale.

Le coup d'envoi de ce tournoi a été lancé par le Préfet du département de l'Okano qui, au cours de cette cérémonie, a félicité l'honorable pour cette belle initiative en période de vacances. " Je suis heureux de donner le coup d'envoi de ce tournoi qui vient une fois de plus, raffermir et solidifier les fils et filles du département, dont j'ai la charge administrative. Je tiens à vous féliciter de tout coeur " déclare Célestin Edzo Messale.

Pour que ses équipes puissent s'amuser sainement autour de ce tournoi, l'honorable a doté ces équipes du matériels sportif conséquent, des maillots complets et des ballons.

Très enthousiasmes de cette marque de solidarité qu'a fiche le député, ces derniers n'ont pas manqué de lui dire un grand merci. " Nous reconnaissons que le Député Habib a été toujours très proche de nous, et qu'il participe pleinement à l'amélioration de nos conditions de vie. Nous lui disons Akiba, au moment venu, nous allions lui rendre l'ascenseur " a précisé le capitaine de l'équipe du village Mindzi.

Notons que la première journée de ce tournoi a vu la victoire de l'équipe de Lalara contre celle de Mindzi sur un score de 2 à 0.