Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Pointe-Noire a abrité un stage de karaté traditionnel

Animé par le franco-congolais, Pierre Brunet âgé de 67 et membre de la fédération française de karaté, directeur technique de Franche-Comté, ce stage a permis aux ceintures noires de la ligue départementale de Pointe-Noire de parfaire leurs connaissances en karaté traditionnel.

La ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire a accueilli, pour un stage technique sur le karaté traditionnel, un entraîneur expert fédéral, à savoir Pierre Brunet, ceinture noire 7e Dan.

Le stage a regroupé plus de quarante stagiaires évoluant à Pointe-Noire. Il s'est déroulé au complexe sportif pendant deux jours d'intenses exercices. Six heures harassantes par jour, mais accomplies avec motivation et enthousiasme par l'ensemble des athlètes, encadrés par Pierre Brunet en pleine forme, malgré ses 67 ans.

En effet, ce stage a permis à ces athlètes ceintures noires de parfaire leurs connaissances et leurs techniques. Ils ont appris de nouvelles techniques liées au karaté, tout en exécutant des exercices fondamentaux de combat et de techniques répétées valorisant un travail d'évaluation des distances, mais également des différents katas.

Pour Pierre Brunet, ce stage fut une nouvelle opportunité de transmettre et de partager avec passion son riche bagage martial. Après cette formation, les stagiaires sont appelés à transmettre les enseignements reçus dans leurs clubs respectifs pour le rayonnement du karaté et surtout de la ligue départementale du karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire.

Qui est Pierre Brunet ?

Commissaire technique et sportif (CTS) de la zone interdépartementale de Franche-Comté, directeur et entraîneur principal de l'IKS Besançon depuis 1986, Pierre Brunet vit et respire le karaté.

Il a débuté le karaté dans son pays d'origine, le Congo, en 1962, avant de se rendre à Besançon, pour entamer des études supérieures. La carrière remarquable de cette personnalité charismatique a culminé avec l'obtention en décembre 2011 du 6e dan, ce qui l'a positionné parmi les 60 experts de ce niveau sur le territoire français.

Pierre Brunet a obtenu son septième dan de karaté à 64 ans. Il est le seul dans la région à avoir ce grade et il ne compte pas s'arrêter là. L'homme a déjà formé plus de 1000 ceintures noires.

Notons que cette activité a été sanctionnée par la remise de certificats aux participants, une manière d'encourager les athlètes à faire plus et mieux surtout.