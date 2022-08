Togo: Des missionnaires de deux Églises Américaines et leur partenaire offrent des soins gratuits à la population d'Adidogomé Wessome

Des missionnaires de deux Églises Américaines et leur partenaire togolais offrent des soins gratuits de santé à la population d'Adidogomé Wessome à Lomé, la capitale Togolaise du 09 au 10 août 2022.

Un accent particulier est mis sur le traitement du paludisme.

Le projet est une initiative de L'Église de la Percée Divine ministère de la Bonne Nouvelle à toutes les Nations et des missionnaires Américains notamment du MIX Church Baltimore de Maryland et du WELL Church Salt Lake de City Utah des États Unis d'Amérique.

Le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle causée par des parasites que transmettent les piqûres de moustiques anophèles femelles infectées. Il s'agit d'une maladie évitable et dont on peut guérir. En 2020, on estimait à 241 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde.C'est ce qui explique le choix des promoteurs de cette prestation sanitaire.

Selon le Pasteur AKAKPO Jules de L'Église de la Percée Divine ministère de la Bonne Nouvelle à toutes les Nations : Il s'agit notamment :

Cette prestation sanitaire se fera en étroite collaboration avec l'ONG AIMES- Afrique qui pilotera l'activité avec ses médecins et la Clinique Mobile.

COMMUNIQUE

(Relatif à la prestation sanitaire du 09 au 10 août 2022 à Adidogomé Wessomé)

L'Église de la Percée Divine ministère de la Bonne Nouvelle à toutes les Nations a le plaisir d'informer le public d'Adidogomé Wessomé et les riverains qu'une prestation sanitaire gratuite se déroulera du mardi 09 au mercredi 10 août 2022 de 08h à 16h à Adidogomé

Wessomé sur le terrain Gakpodium face au bar sous le manguier à Lomé.

Il s'agit notamment :

- du traitement du paludisme suite à un test de gouttes d'épaisses

- Le traitement des vers intestinaux

- Le traitement des infections

- L'assistance aux femmes par une gynécologue

Le projet qui est une initiative de L'Église de la Percée Divine ministère de la Bonne Nouvelle à toutes les Nations bénéficie du soutien des missionnaires Américains notamment du MIX Church Baltimore de Maryland et du WELL Church Salt Lake de City Utah des États Unis d'Amérique.

Cette prestation sanitaire se fera en étroite collaboration avec l'ONG AIMES- Afrique qui pilotera l'activité avec ses médecins et la Clinique Mobile.

La population d'Adidogomé Wessomé est donc cordialement invitée à se rendre à Adidogomé Wessomé.

Que Dieu vous bénisse.

NB : La prestation est gratuite.

Pour l'Eglise, Pasteur AKAKPO Jules

