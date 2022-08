Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités

Le Palais de la Nation a déroulé le tapis rouge, ce jeudi 4 août 2022 à 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaire accrédités en République Démocratique du Congo. Premier à présenter ses lettres de créance, Alberto Petrangeli, nouvel ambassadeur d'Italie en RDC était Chef de Mission Adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana (Albanie) et Kabul (Afghanistan). Ancien militaire de l'armée italienne et chercheur, il remplace l'Ambassadeur Luca Atanasio. Mwamba Ntirampeba Agricole, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC arrive à son poste au moment où Kinshasa et Kitega sont déterminés à redynamiser et consolider leur relation bilatérale dans les secteurs agricole, de la sécurité et de l'énergie.

A l'occasion de la visite officielle du président Félix Tshisekedi, restée historique et mémorable, à Bujumbura et Kitega en juin 2022, les deux présidents s'étaient engagés à travailler ensemble. La Zambie sera désormais représentée par l'Ambassadeur Kosita Paulu. Âgé de 47 ans, le nouvel ambassadeur Zambien était Directeur au ministère des affaires étrangères à Lusaka. Le diplomate Chasper Chasper Sarott représente la Confédération Helvétique. A partir d'août 2017, M. Sarott a occupé le poste de Chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il était chef de mission à Antananarivo.