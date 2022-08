Ile Maurice: Le chauffeur de taxi impliqué dans l'accident de Mont-Choisy avait bu

On en sait un peu plus sur la violente collision qui a eu lieu lundi, en fin d'après-midi, sur la route côtière de Mont-Choisy. Selon les premiers éléments de l'en- quête, le taxi que conduisait un homme de 31 ans a percuté un autobus qui venait de Triolet et se dirigeait en direction de Pointe-aux-Canonniers. L'accident a eu lieu alors que le chauffeur de taxi émergeait de la plage pour se rendre sur la route principale de Mont-Choisy. Les huit passagers qui se trouvaient dans le taxi, tous parentés, ont été conduits à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Les pompiers ont dû faire une intervention délicate afin d'extirper de la voiture une femme de 28 ans, dont l'état de santé inspire de vives inquiétudes.

Le chauffeur de l'autobus, un homme de 34 ans, et le chauffeur de taxi ont subi un alcootest. Le test pour le premier nommé s'est révélé négatif. En revanche, le chauffeur de taxi avait 77 microgrammes d'alcool dans le souffle d'air. Il est toujours admis à l'hôpital et devra être interrogé par les enquêteurs. Un mineur de 15 ans a pu regagner son domicile après des soins. Trois mineurs de 4, 10 et 16 ans sont toujours admis à l'hôpital ainsi qu'un homme de 29 ans et une femme de 24 ans.