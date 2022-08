Togo: Kpendjal sous Couvre-feu, rappelle le préfet Kolani

La préfecture de Kpendjal est sous le couvre-feu, rappelle le préfet Kolani Lamboni Fartongue dans un communiqué en date du 04 août dernier.

Ceci, en vue de mener une lutte efficace contre les menaces, les attaques perpétrées des djihadistes et autres actions qui rendent de plus en plus grandissante l'insécurité dans la Préfecture de Kpendjal.

"Vu l'état d'urgence sécuritaire déclaré depuis le 13 Juin 2022, dans toutes les Préfectures et Communes de la région des Savanes ; Monsieur le Préfet de Kpendjal rappelle toute la population des deux communes (Kpendjal 1 et Kpendjal 2) d'observer strictement les horaires du couvre-feu instauré dans la Préfecture depuis les attaques des villages de Blamonga, Sougtangou, Lalabiga, Tiwoli et Bombengou", a déclaré M. Fartongue.

Ainsi, il est souligné que "la nuit à partir de 20 h 00, jusqu'au matin, toute la population est priée de rester à la maison".

Le but, c'est de "permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle pendant la nuit".

Toutefois, toute personne souffrante et désireuse de se rendre dans un centre de santé, pendant la nuit, est "priée d'avoir sur elle une pièce d'identité pour permettre aux forces de défense et de sécurité de faciliter son déplacement vers ledit centre ".