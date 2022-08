Madagascar: Kanto Raveloson, Diana Award 2022

interview

Kanto Raveloson, une jeune femme de 21 ans, a été la toute première Malgache à recevoir le Diana Award le mois dernier, pour son organisation mondiale, Better Tomorrow.

Créé à la mémoire de Diana, princesse de Galles, le Diana Award est la distinction la plus prestigieuse qu'un jeune âgé de 9 à 25 ans puisse recevoir pour son action sociale ou son travail humanitaire. D'après Kanto Raveloson, seulement 24 jeunes, dont elle, ont été sélectionnés aux États-Unis, là où elle étudie actuellement.

Présentez-vous à nos lecteurs. Qui êtes-vous?

Je m'appelle Kanto Raveloson et j'ai 21 ans. Je suis la fondatrice et directrice exécutive de Better Tomorrow, une organisation mondiale basée en Californie, aux États-Unis. Je suis née et j'ai grandi à Madagascar, mais j'étudie actuellement en Californie.

Comment avez-vous reçu le Diana Award? Parlez-nous de Better Tomorrow! Quelle a été votre inspiration? Racontez-nous tout!

J'ai reçu le Diana Award pour mon travail à Better Tomorrow et grâce à la nomination de mon université ici en Californie. Je ne saurais exprimer ma reconnaissance pour leur soutien, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de classe. Better Tomorrow opére aujourd'hui dans huit pays à travers quatre régions du monde, dont Madagascar.

Nous avons commencé Better Tomorrow l'année dernière en janvier. Mes parents n'ont peut être pas eu les ressources financières nécessaires pour m'envoyer en Californie, mais ils se sont toujours assurés de nous faire comprendre, à mes frères et soeurs et moi, l'importance de l'education. Par conséquent, ma seule option était de travailler dur et de chercher moi-même les ressources nécessaires pour pouvoir étudier et rester aux États-Unis. À travers Better Tomorrow, je veux donner aux jeunes défavorisés cette même opportunité d'étudier à l'étranger, et cela commence par connaître l'importance de l'éducation et également par un environnement éducatif sûr. Better Tomorrow travaille non seulement pour aider à garantir que tous les enfants reçoivent l'éducation qu'ils méritent dans un environnement éducatif sûr, mais aussi pour faire une différence durable et changer ce qui a été normal pendant si longtemps.

Parlez-nous un peu plus de votre organisation mondiale. Quelle est la mission de Better Tomorrow?

Better Tomorrow vise à autonomiser, encourager et éduquer les jeunes du monde entier à briser les barrières entre les sexes et à utiliser l'éducation et le STEM (Science, Technology, Engineering, and Maths) pour faire une différence dans la société. Au cours des seize derniers mois, nous avons impacté plus de 400 jeunes et plus de 150 bénévoles locaux à travers huit pays différents, par le biais des chapitres et des programmes de Better Tomorrow. Nous avons organisé notre tout premier événement, un webinaire mondial virtuel de deux jours, en août 2021, avec des entrepreneurs, des artistes dont Fifaliana Rasoanaivo et Maheva Music, des "speakers", des "leaders", et des acteurs influents du changement du monde entier. Et notre premier programme se situe à Anjeva, avec le double objectif de réhabiliter l'école primaire publique ainsi que de leur fournir de l'eau et des installations sanitaires adéquates, qu'on a pu d'ailleurs achevé en octobre 2021. "Shout out to my incredible team and our amazing volunteers!!!"

Que souhaiteriez-vous savoir avant d'avoir commencé Better Tomorrow? Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes Malgaches voulant créer leur propre association?

Avant de commencer Better Tomorrow, j'aurais aimé me dire qu'il n'y a pas de mal à ne pas avoir tout planifier ni tout comprendre d'avance. Une grande partie du parcours de Better Tomorrow a consisté à répondre aux besoins de la communauté et à s'adapter en conséquence. C'est un processus organique; sur lequel je n'aurais pas dû insister autant au début.

Mon conseil à tous les jeunes Malgaches voulant créer leur propre association, mondiale ou non, serait tout d'abord de trouver votre passion et la cause à laquelle vous voulez vous consacrer. Personne n'est né leader, et gardez à l'esprit que vous apprendrez et évoluerez en cours de route. N'oubliez également pas de ralentir et de profiter du parcours autant que vous le pouvez! Sachez qu'on a pas toujours besoin de passer des nuits blanches pour atteindre ses objectifs.

Un autre conseil serait le réseautage. La plupart de mes opportunités provenaient du réseautage. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'être proactif dans la recherche d'opportunités; vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils tombent du ciel. Présentez-vous et votre association! Ne soyez pas timide et tirez le meilleur parti de chaque connexion. Vous ne savez jamais quel genre de partenariats pourrait se produire.

Quel est l'objectif de Better Tomorrow pour ces cinq prochaines années?

La mission de Better Tomorrow est d'aider à créer un avenir où tous les jeunes ont accès à une éducation de qualité et ont la possibilité de l'utiliser pour le bien social- quel que soit leur sexe ou leur statut socio-économique.

Dans les cinq prochaines années, notre objectif serait d'atteindre encore plus d'étudiants et d'étendre notre programme de chapitres à travers plus de pays du monde.

Enfin, quels conseils donneriez-vous aux jeunes Malgaches souhaitant partir étudier à l'étranger?

Je dirai que la recherche, le réseautage et la préparation sont les premières étapes pour pouvoir partir étudier à l'étranger. Passez énormément de temps en ligne, soyez curieux, n'arrêtez jamais d'apprendre, assistez à des événements, contactez les universités, etc. Ne soyez pas timide et saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide! (N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail ici ravelosonkanto3@gmail.com si vous avez des questions concernant Better Tomorrow ou mes études.)

Un dernier mot pour nos lecteurs?

L'autodiscipline, la persévérance, et la consistance sont les clés pour atteindre ses objectifs. Sachez que où que vous soyez en ce moment dans votre vie n'est pas forcément votre destination finale, sauf si vous le permettez. Alors n'abandonnez pas, profitez de chaque moment de votre vie, et surtout, n'oubliez pas la prière! N'oubliez pas d'aimer notre Page Facebook: Better Tomorrow, pour soutenir notre travail.