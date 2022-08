Madagascar: Sécurité routière - Le risque d'accident de circulation élevé

Le risque d'accidents de circulation est élevé pendant les périodes de vacances, avec la hausse du nombre de véhicules qui circulent. D'autres facteurs techniques augmentent ce risque, comme l'état chaotique des infrastructures routières, le mauvais entretien des véhicules.

La durée du trajet augmente et génère de la fatigue chez les transporteurs. Le véhicule accidenté sur la route nationale 2, dernièrement, a, par exemple, mis près de 12 heures pour relier Fianarantsoa à Antananarivo, une route de 420 kilomètres, à cause des nombreux nids de poule sur la route nationale 7. En outre, la plupart des transporteurs utilisent des pièces de contrefaçon pour l'entretien de leurs véhicules. Ces pièces ne sont pas adaptées à l'état de nos infrastructures et à notre climat. En un seul voyage, le pneu peut crever, car il ne supporte pas les nids de poule et le lourd chargement des véhicules.

À cela s'ajoute l'imprudence des transporteurs. Avec le nombre élevé de passagers en cette période de vacances, le temps de pause de 8 heures minimum après un voyage n'est pas respecté. Aussitôt que les transporteurs arrivent à destination, ils repartent pour tirer le maximum de profits. Et beaucoup roulent à tomber ouvert pour arriver à la prochaine destination, le plus tôt possible. Les conditions météorologiques augmentent également le risque d'accidents, en cas de précipitations ou de brouillards matinaux.

L'Agence de transport terrestre (ATT) rappelle aux transporteurs les mesures qu'ils doivent respecter pour éviter les accidents de circulation. " Deux chauffeurs obligatoires pour un itinéraire de plus de 400 kilomètres, pour les véhicules qui demandent une autorisation spéciale. Les pauses sont recommandées, en cas de fatigue, pendant le trajet. Eviter les surcharges, limiter les vitesses à 75 km/heure, respecter le cahier de charges, voyager avec un véhicule bien entretenu,... ". Une source auprès de l'ATT souligne que les transporteurs et les coopératives de transport responsables d'accidents de circulation mortelle sont passibles de sanctions. Retrait du permis de conduire pour le chauffeur et retrait de la licence d'exploitation pour la coopérative.