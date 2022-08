Egypte: Serie A - Salah et Hakimi ont conseillé la Roma à Wijnaldum

Georginio Wijnaldum a révélé que Mohamed Salah et Achraf Hakimi ont joué un rôle de conseiller dans sa signature à l'AS Roma.

Le milieu de terrain de 31 ans a rejoint l'équipe de José Mourinho cet été, après un passage décevant d'un an au Paris Saint-Germain en France. Même si le Special One a joué un rôle important dans ce transfert, du latéral marocain Hakimi et de l'ailier égyptien Salah.

" J'ai parlé à Mohamed Salah et Kevin Strootman. Ils n'avaient que de bonnes histoires. Je connaissais déjà le club depuis une rencontre avec Liverpool et j'adorais l'ambiance ici dans le stade. Pourtant, j'ai demandé conseil à Salah et Strootman. Achraf Hakimi était également positif, bien qu'il ait joué pour l'Internazionale. Je me sens maintenant désiré et apprécié ici. ", a révélé Wijnaldum.

Salah a joué pendant quatre saisons (2016-21) à Anfield aux côtés de Wijnaldum, après avoir passé deux années (2015-17) à l'Olimpico en tant que joueur de la Roma. Quant à Hakimi, il a rejoint le Parc des Princes au même moment que le Néerlandais lors de l'été dernier et ils ont passé une campagne ensemble.