Maroc: Coup d' envoi du 5ème Festival du film éducatif pour les enfants des centres d' estivage

Cet évènement qui se poursuivra jusqu'au 14 août courant au sein des centres de colonies de vacances des villes de Mohammedia, Bouznika, Harhoura et Casablanca, permettera aux enfants de découvrir le monde avec un regard différent.

Car comme pour les livres, la peinture ou la musique, les films stimulent la sensibilité artistique des enfants et donnent envie d'inventer et d'expérimenter. Un enfant, au cours des différents stades de son développement intellectuel, construit sa propre vision du monde via son expérience réelle avec les choses mais aussi par toutes leurs représentations scientifiques et artistiques.

Le fetival représente ainsi un formidable espace de confrontations, de regards croisés et d'échanges. C'est un lieu culturel de construction de lien pour les enfants et d'invention pour tous les acteurs éducatifs. C'est aussi un espace d'éducation populaire, articulant le "voir" des films avec le "parler" de grands témoins, qui permet de défricher encore et toujours les questions de l'éducation.

Les organisateurs du festival ont concocté un programme riche et diversifié avec une compétition officielle qui prévoit la participation de 9 films, à savoir : "La dernière vague" de Mustapha Fermati (Maroc), "La gamine majeure" de Hamza El Maazi (Maroc), "Le pain nu" de Mohamed Louhi (Maroc), "Visages" de Mehdi Mahjoubi (Maroc), "Yak Al Bhar" de Yassine Samih (Maroc), "Radia" de Chaimae Tafech (Egypte), "Al Qatii" de Sardar Zankana (Iraq), "Balalika" de May El Hadiwi (Egypte) et "Tournesols" de Ali Sahar (Egypte).

Ces courts métrages seront en conccurence pour cinq prix, à savoir le Grand Prix, le Prix spécial du jury, le Prix de la meilleure enfant actrice, le Prix du meilleur enfant acteur et le Prix du public (remis par les enfants du camp d'été). Le jury chargé de les départager sera présidé par l'acteur et réalisateur Driss Roukh, avec à ses côtés la comédienne Mounia Lemkimel, l'acteur Younes Ben Chakour, le scénariste Saad Ben Hassine et l'auteur et artiste peintre Mustapha Ghazlani.

Egalement au programme de ce festival qui vise à apporter un encadrement au profit des enfants en matière de compétences de visionnage et de débats constructifs, une conférence scientifique autour des enfants du cinéma marocain, avec la participation d'écrivains et de critiques de cinéma.

Une masterclass est aussi prévue avec l'artiste Mohamed Khouyi, en plus d'ateliers artistiques ou encore une séance de dédicaces du livre "A propos de cinéma : au Maroc et en Méditerranée, entre hier et aujourd'hui" de l'auteur Ahmed Fertat. Des hommages seront également rendus à deux figures emblématiques du cinéma marocain : Kamal Kadimi et Fatima Ouchay.

Rappelons enfin que l'Association Soura pour le patrimoine culturel, initiatrice de l'évènement, a pour objectif d'aboutir à un développement durable dans tous les domaines. Elle cherche à s'ouvrir sur toutes les cultures et les valeurs humaines universelles, tout en préservant l'identité marocaine, en s'intéressant à l'élément humain et en défendant les droits des enfants, des jeunes et de la femme en vue d'utiliser les valeurs de citoyenneté et contribuer au travail associatif sérieux et durable.

Nadia Akerrouache, directrice du festival

L'Association Soura, organisatrice de l'évènement, croit fortement à l'importance de la formation des jeunes générations dans le domaine de l'image, du développement de leur culture dans ce domaine, leur aptitude à lire d'une manière correcte, du renforcement de leurs aptitudes cognitives et de communication, ainsi que l'enrichissement de leurs capacités individuelles au niveau de l'analyse, du débat, de l'échange et du développement de leurs talents créatifs.

Nous ne ménageons aucun effort pour que la culture de l'image se renforce davantage dans les esprits des jeunes générations, au lieu de continuer à consommer les images d'une manière superficielle. Et cela n'est possible qu'à travers l'assiduité et la continuité de notre travail en compagnie d'une équipe de professionnels aguerris, réunissant des experts pédagogiques et cinématographiques.

D'autant que le travail à l'intérieur des colonies de vacances, en tant qu'espaces ouverts, est susceptible d'implanter une éducation dynamique, englobant le culturel et le créatif".