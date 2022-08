Ile Maurice: Harcèlement - À 13 ans, elle tombe amoureuse de son bourreau

Entre l'amour de jeunesse et l'erreur de jeunesse, la frontière est fine. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, elle pensait avoir trouvé son prince charmant ; mais celui-ci s'est transformé en bourreau, la harcelant, menaçant de lui faire du mal et de s'en prendre à sa famille... Aujourd'hui, alors qu'elle est âgée de 21 ans, elle a décidé de "file case divors".

L'homme, accro aux psychotropes, n'a de cesse de lui pourrir la vie, confie la jeune femme, qui habite Port-Louis. "La situation a empiré depuis que nous nous sommes mariés en juillet 2021... " Mais avant cela, il y a eu la rencontre fatidique, celle qui allait changer sa vie pour le meilleur, croyait-elle au début et pour le pire par la suite. "Tout a débuté quand je n'avais que 13 ans. Lui en avait 23. Nous nous sommes rencontrés par le biais de ma sœur, qui était une de ses amies. Au fur et à mesure, nous avons fait connaissance, nous sommes tombés amoureux."

Ses parents, pourtant, étaient contre cette relation. "Malgré cette opposition, tous les obstacles, le regard des autres, nous nous aimions. Mes parents ont même porté plainte à la police." En cour, alors qu'une charge provisoire de relations sexuelles avec mineure avait été retenue contre lui, "je me suis battue pour lui et j'ai montré au magistrat que nous nous aimions. L'affaire a alors été rayée".

Cependant, au départ, elle n'a jamais pu vivre en couple avec lui. "Je craignais la réaction de mes parents et je ne voulais pas qu'il ait d'autres démêlés avec la justice." Quelques années après, elle apprendra qu'il est accusé de viol... Il atterrira en prison mais finira par refaire surface. "Malgré tout, je persistais à croire en son innocence. Il a purgé sa peine pendant deux ans et à sa sortie, nous avons décidé de nous marier en cachette, sans l'aval de mes parents, qui n'approuvaient toujours pas cette relation, même après toutes ces années."

Le mariage civil a été célébré en 2021. "Petit à petit, les choses ont changé. Il était devenu violent et il a commencé à se droguer ; il avalait des psychotropes au quotidien. Tous les jours, je subissais le martyre. Il y avait de la violence dans ses mots et dans ses actes. Il me harcelait par texto. Il a même menacé de dévoiler notre vie intime en public. Je ne parvenais plus à fermer l'œil la nuit. J'avais peur qu'il ne débarque chez moi pour me faire du tort ainsi qu'à mes parents." Alors qu'elle se trouvait chez sa sœur, il lui a dit qu'il passerait toute sa famille à tabac si jamais elle avait le malheur de le quitter.

C'était le déclic, la goutte de trop. "Cette situation n'a que trop duré et j'ai décidé d'en finir avec cette relation malsaine. Il ne travaillait pas, il ne pouvait subvenir à une famille si jamais on se mettait ensemble. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai entamé les procédures de divorce car j'ai envie de refaire ma vie. Comme j'ai peur pour ma sécurité, j'ai demandé un protection order."

Depuis la plainte faite le 7 août, la police piste le suspect, recherché pour menaces. "Linn sové... " À hier soir, il était toujours introuvable. La jeune femme, elle, espère enfin pouvoir se retrouver après toute cette souffrance.