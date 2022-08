Burkina Faso: Insuffisance rénale - Vous ne risquez rien en donnant un rein à un parent dans le besoin " (Dr Yasminatou Bikinga, néphrologue)

Trouble de la fonction du rein, l'insuffisance rénale est très répandue, chez les adultes et aussi chez les enfants. On dénombre pas moins de 600 patients dialysés dans les différents centres publics de prise en charge, selon le Dr Yasminatou Bikinga, néphrologue au centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Dans cette interview d'ailleurs, elle nous parle de la maladie rénale, sa spécificité chez l'enfant, ses causes et traitements dont le meilleur reste la transplantation rénale.

L'insuffisance rénale. Qu'est-ce que c'est ?

L'insuffisance rénale est une altération des fonctions du rein. Cette altération peut être aiguë, c'est-à-dire, qu'elle dure quelques jours, quelques semaines à quelques mois. Elle peut aussi être chronique quand elle va au-delà de trois mois. L'altération des fonctions du rein peut se manifester par une accumulation des déchets azotés dans le sang. Cette accumulation se manifeste par une fatigue, des vomissements. Il y a aussi une diminution de production des urines et donc un excès d'eau dans le corps qui se traduit par des œdèmes. Le rein intervient également dans la production des globules rouges du sang. Lorsqu'il y a donc une altération des fonctions du rein il y aura également une diminution de la production du sang donc une anémie.

Quelle est l'ampleur de la maladie au Burkina ?

L'insuffisance rénale est un véritable problème de santé publique. Il y a près de 600 patients dialysés actuellement dans les différents centres de dialyse de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Ouahigouya. Et presque autant en attente de dialyse. En dehors de ces malades, il y a des insuffisants rénaux que nous suivons en consultation mais qui ne sont pas encore arrivés au stade de dialyse.

Quelles peuvent être les causes d'une insuffisance rénale?

Il y a plusieurs causes dont les principales sont l'hypertension artérielle et le diabète. Ces affections chroniques provoquent une altération des vaisseaux dans l'organisme mais également au niveau du rein. Cette altération va entraîner une insuffisance rénale chronique. Les infections constituent également une cause importante d'insuffisance rénale. Un paludisme grave peut, par exemple, se compliquer en insuffisance rénale qui va être passagère ou définitive. D'autres maladies chroniques comme la drépanocytose peuvent également aboutir à une maladie rénale chronique. Il ya aussi des maladies héréditaires qui peuvent être diagnostiquées et suivies.

L'automédication, à travers par exemple le surdosage des produits, la prise des anti-inflammatoires, ou les médications traditionnelles non réglementées sont une cause importante d'insuffisance rénale.

En plus de ces causes, il y a celles relatives aux femmes. Au moment de l'accouchement, les femmes rencontrent souvent des complications comme une élévation de la pression artérielle et des œdèmes. Après l'accouchement, si elles ne sont pas suivies, elles peuvent développer une maladie rénale chronique.

L'insuffisance rénale est aussi présente chez les enfants. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ?

Effectivement. L'insuffisance rénale n'est pas seulement l'apanage de l'adulte, c'est aussi une maladie de l'enfant qui est parfois très sévère et nous rencontrons de plus en plus de cas. Le paludisme grave de l'enfant peut parfois évoluer vers une insuffisance rénale. En général, les causes de l'insuffisance rénale chez l'enfant sont surtout, dans notre contexte, post-infectieuses. Il est donc important de toujours consulter quelle que soit l'infection que l'enfant présente. Une autre cause de l'insuffisance rénale chez les tout-petits, ce sont les malformations urogénitales. Et lorsque ce n'est pas bien pris en charge à temps, cela peut conduire à une insuffisance rénale chronique. Il y a également les maladies glomérulaires comme le syndrome néphrotique qui se manifeste par des œdèmes qui se développent sur tout le corps de l'enfant.

Quels sont les traitements possibles de la maladie rénale?

Pour l'insuffisance rénale aiguë, le traitement va être fonction de la maladie qui l'a causée. Par exemple, si c'est une infection qui est à la base de l'insuffisance rénale aiguë, le fait de traiter l'infection va également aider à guérir de l'insuffisance rénale aiguë. Le fait aussi de réhydrater un malade qui présentait des signes de déshydratation va aider à traiter l'insuffisance rénale aiguë. Mais lorsque l'insuffisance rénale est chronique, il y a plusieurs stades. Quand on arrive au stade terminal, il y a plusieurs traitements également. Le meilleur, il faut le dire, c'est la transplantation rénale qui est un traitement définitif de la maladie moyennant la prise de médicaments à vie qu'on appelle, immunodépresseurs. La transplantation rénale, c'est le fait de prendre un rein chez quelqu'un d'autre qu'on va donner à cette personne qui a une maladie rénale chronique au stade terminal. La personne aura un nouveau rein qui va lui permettre de vivre et d'avoir une qualité de vie bien meilleure. Il existe deux méthodes d'épuration du sang : l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. L'hémodialyse est le traitement disponible au Burkina. Elle permet de nettoyer, à l'aide d'une machine appelée générateur de dialyse, le sang du patient des impuretés dues à l'altération de la fonction rénale.

La dialyse péritonéale est également un traitement qui pourrait être intéressant dans notre contexte surtout pour les enfants qui n'ont pas le poids nécessaire pour l'hémodialyse. La dialyse péritonéale consiste à épurer le sang à travers le péritoine (c'est une enveloppe qui englobe les organes à l'intérieur du ventre).

La transplantation rénale n'est toujours pas disponible chez nous ?

C'est vrai que c'est le traitement de choix et il devait pouvoir être proposé à tout patient surtout que dans notre contexte, les patients sont très jeunes. La transplantation rénale nécessite un donneur, vivant ou décédé. Elle ne se fait pas encore au Burkina mais nous avons des patients, une trentaine environ, transplantés ailleurs.

En ce qui concerne le don de rein, nous avons fait une étude en 2019 dans la ville de Ouagadougou et nous nous sommes rendu compte que le taux d'acceptation était suffisamment élevé, soit 51% de citoyens qui étaient favorables au don de rein à un membre de leur famille. Pour ceux qui n'étaient pas pour, soit 49%, c'était la peur qui était le principal motif de refus. Nous profitons donc des canaux comme le vôtre pour sensibiliser les populations sur le don de rein qui n'est certes pas encore disponible au Burkina mais il y a des textes de lois qui ont été votés en ce sens et nous osons espérer que la transplantation rénale sera effective sur place dans les plus brefs délais. En tout cas, il ya les compétences pour la réaliser.

A combien pouvez-vous estimer la prise en charge d'une insuffisance rénale ?

Le coût du traitement de l'insuffisance rénale au stade terminal est très élevé comparativement à notre niveau socio-économique. Mais la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique est subventionnée par l'Etat qui vient beaucoup en aide aux malades. A cet effet, le patient paie 500 000 FCFA de caution pour l'hémodialyse chronique. Une fois cette somme payée, il bénéfice de la dialyse à vie. En plus de cela, il y a d'autres frais à la charge du malade comme la fistule artério-veineuse à hauteur de 200 à 250 000 F sans oublier les autres médicaments qu'il devra également payer. On estime ces coûts assez conséquents pour le Burkinabè moyen. Toutefois nous apprécions les efforts qui sont faits par l'Etat et exhortons à plus d'accompagnement.

Mais les malades se plaignent fréquemment de certains dysfonctionnements au niveau de la dialyse...

C'est vrai mais beaucoup d'efforts ont également été faits dans ce sens et ce que nous constatons, c'est qu'il y a de moins en moins de rupture de consommables et de pannes de générateurs. Je ne dis pas que tout est parfait mais les efforts sont faits et continuent d'être faits. Néanmoins les difficultés subsistent comme par exemple les coupures d'eau qui impactent négativement la dialyse et les retards dans l'acheminement des consommables, du fait de l'enclavement du Burkina.

Quels sont vos conseils à l'endroit des populations pour prévenir les maladies rénales ?

L'insuffisance rénale chronique et un problème de santé publique. Au stade terminal, , le coût du traitement est vraiment exorbitant. C'est pourquoi il est important de la prévenir en adoptant un mode de vie sain. Il faut aussi manger peu salé, peu sucré et peu gras et boire beaucoup d'eau. Il faut que nous changions nos habitudes alimentaires et notre style de vie en bannissant les habitudes toxiques comme l'alcoolisme, le tabagisme et la sédentarité. Ce sont des facteurs de maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle, premiers pourvoyeurs d'insuffisance rénale. Un mode de vie sain implique également la pratique d'une activité sportive régulière. Il faut en plus se faire suivre lorsqu'on a une maladie chronique. Les drépanocytaires, les diabétiques, les hypertendus et autres doivent avoir un suivi médical régulier afin de pouvoir dépister rapidement toute altération de la fonction du rein pour une prise en charge efficace. Il en est de même pour les femmes qui ont présenté des complications au cours de la grossesse ou de l'accouchement. Certaines oublient de se faire suivre et nous voyons beaucoup de cas malheureux d'insuffisance rénale terminale. Il faut aussi éviter l'automédication.

Pour terminer, je voudrais exhorter et encourager l'implantation de la transplantation rénale au Burkina, traitement optimal de l'Insuffisance rénale terminale. Cette transplantation n'est possible que grâce à la générosité des donneurs de rein. Je voudrais donc rassurer la population que l'on peut vivre sans crainte avec un rein moyennant un suivi régulier.