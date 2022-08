Sénégal: "Médicalisation" du secteur de la sante et lenteurs dans l'application des accords - And Gueusseum charge le ministre de la Santé

L'Alliance des Syndicats autonomes de la Santé (ASAS)-AND GUEUSSEUM n'est pas contente de la gestion ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye. Dans une note rendue publique hier, elle dénonce ce qu'elle considère "dérives" et "laxisme dans l'application des accords".

Dans un communiqué en date d'hier, mardi 9 août, l'Alliance des Syndicats autonomes de la Santé (ASAS)-AND GUEUSSEUM rappelle "que la commission médicale d'établissement (CME), au regard de la loi 98-12 du 12 février 1998 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé, est simplement un organe consultatif pour le Directeur, tout comme le Comité Technique d'établissement (CTE) au sein de l'organigramme de l'EPS et ne saurait être une Direction médicale en face ou en déphasage avec la Direction administrative sous le couvert du Conseil d'Administration (CA), organe délibérant".

Et d'ajouter, "Bien qu'il ne peut exister un hôpital sans médecins, il est cependant évident que l'hôpital (hôtel médicalisé) devrait être un lieu d'épanouissement des clients et des communautés de travailleurs qui le composent et qui émargent dans des syndicats que la CME ne saurait et ne pourrait jamais remplacer ou concurrencer". "C'est pourquoi à défaut de procéder à l'abrogation de la loi hospitalière devenue le "pantalon de Moriba" à cause de manœuvres de dévoiement dans son application par des textes torpillés (Convention hospitalo-universitaire) ou non appliqué (statut du personnel des EPS) au moment où l'hôpital de niveau 4, dont on se gargarise jusqu'au niveau le plus élevé, n'a pas encore d'existence juridique dans la carte hospitalière, And Gueusseum exige que les dispositions s'appliquent en lieu et place d'une sournoise perspective de médicalisation à outrance du système de santé", rapporte le communiqué. Selon les syndicalistes, "cela prouve à suffisance un parti pris délibéré du Ministre corporatiste pour son syndicat d'appartenance. Au demeurant, pour rappel, seuls 08 gestionnaires de formation occupent des fonctions de directeur d'hôpital ou EPS contre 33 médicaux directeurs sur 41 hôpitaux dans un pays où on dénombre un déficit de médecins et une pléthore de gestionnaires au chômage".

Allant plus loin, AND GUEUSSEUM dénonce la nomination des Médecins-Chefs de région. "Dans un autre registre Madame le Ministre, en violation du décret n°2020-936 portant organisation du Ministère de la Santé et de l'Action sociale, continue de nommer des Médecins-Chefs de région en lieu et place des Directeurs régionaux de la Santé et de l'Action Sociale en parfait déphasage avec le changement de paradigme qui consacre l'approche par les déterminants de la santé d'autant que les présentes inondations avec leur lot de maladies de toutes sortes nous imposent une démarche préventive dans une approche pluridisciplinaire et multisectorielles", regrettent les syndicalistes.

Etalant encore leur colère, ils s'insurgent "contre les lenteurs qui relèvent d'un véritable laxisme des ministères de la santé et des collectivités territoriales dans l'application des accords Gouvernement-And Gueusseum portant augmentations du salaire des agents malgré les bonnes dispositions pratiques prises par le Ministre en charge des finances et par le Directeur Général du Budget et les invite à régulariser, sans délai, la situation de toutes les catégories de contractuels, des municipaux, des chauffeurs et du personnel administratif". Sur ce, AND GUEUSSEUM demande au "MSAS de signer l'arrêté portant répartition des ressources du CDS en relevant à 55% la part des agents de santé communautaire conformément aux conclusions de l'atelier de la DPRS dédié à l'application de l'accord Gouvernement-And Gueusseum". Dans son communiqué, AND GUEUSSEUM fustige également "l'immobilisme du MSAS dans la gestion des conflits au centre Talibou Dabo de Grand Yoff et à Mbour Polymed et la conspiration du silence à l'hôpital de Ourossogui et organise, en attendant l'expiration du délai de préavis de grève, une marche nationale à Dakar et des sit-in au niveau de chaque région pour l'application des accords et le rétablissement du Chef de Service de Soins Infirmiers (CSSI) de l'hôpital de Ourossogui dans ses fonctions".