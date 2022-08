Algérie: Une opération de prospection de jeunes talents à travers les communes du pays

Alger — Une opération de prospection de jeunes talents sportifs, destinée à alimenter les Fédérations sportives nationales, débutera mercredi 10 août, à travers les 1541 communes d'Algérie et se poursuivra jusqu'au 26 octobre prochain, a indiqué mardi le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS), organisateur de l'évènement.

Cette opération de prospection concerne les garçons et filles, âgés entre 10 et 17 ans, scolarisés ou non, licenciés ou non dans des associations ou clubs sportifs, a précisé le MJS dans un communiqué.

Les compétitions et tests de sélection auront lieu dans diverses disciplines individuelles et collectives: football, basket-ball, volley-ball, natation, judo, lutte, boxe, en plus de l'athlétisme pour enfants (courses, lancers, sauts), sous la supervision d'experts et de techniciens des sports retenus. Les jeunes du handisport sont également concernés par cette opération.

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement relatif à la prospection des jeunes talents sportifs, " est à même de renforcer et d'alimenter les sélections nationales des différentes disciplines, en jeunes athlètes capables, à l'avenir, de hisser haut les couleurs nationales dans les rendez-vous internationaux".