Tanzanie: Officiel, la CAF lance la Super League africaine

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a lancé ce matin la nouvelle Super League africaine.

Motsepe a lancé officiellement la Super League ce mercredi, lors du début du 44e Assemblée Générale de la CAF en Tanzanie. Il s'agit d'un nouveau tournoi de 24 clubs. Selon la CAF, il devrait révolutionner le football africain et devenir la compétition la plus riche du continent.

La compétition devrait débuter en 2023 et bénéficie du soutien de la FIFA, contrairement au projet de club de Super League européenne condamné l'année dernière. " Nous sommes enthousiasmés par la Super League africaine de la CAF et sommes convaincus qu'elle changera le visage et la compétitivité de la CAF et du football africain. Le Comité Exécutif de la CAF (" EXCO ") a pris la décision de lancer la Super Ligue Africaine de la CAF en août 2022. Cette Ligue débutera officiellement en août 2023. ", a déclaré le Sud-Africain.

" Nous avons annoncé le 3 juillet 2022 que le prix total de la CAF Africa Super League sera de 100 millions de dollars, le vainqueur recevant 11,5 millions de dollars. Nous avons l'intention de verser à chaque association membre 1 million USD par an à partir des fonds de la CAF Africa Super League. Nous avons également l'intention d'allouer 50 millions de dollars à la CAF à partir de ces fonds pour le développement du football junior et féminin et pour toutes ses autres compétitions afin de garantir qu'elles soient compétitives au niveau mondial. ", a révélé Motsepe.