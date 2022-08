Congo-Kinshasa: Washington octroie 23, 75 millions USD pour soutenir le cycle électoral

Le gouvernement américain octroie la somme de 23,75 millions USD pour soutenir le cycle électoral en cours en RDC. Le Département d'État américain l'a affirmé dans une dépêche publiée, mardi 9 aout, dont une copie nous est parvenue. A travers ces fonds, les USA se proposent de renforcer la transparence et l'administration électorale, améliorer l'éducation civique et celle des électeurs, en donnant à la population des moyens de participer de manière significative aux élections.

Le pays de l'Oncle Sam entend également aider les communautés marginalisées à comprendre les processus politiques et à y accéder.

En juillet dernier, l'USAID et le département d'État américain ont annoncé l'octroi de 2 millions USD et d'un million USD respectivement pour financer l'observation internationale et nationale des élections. " Cet engagement démontre notre volonté de voir des élections libres et équitables en 2023 avec des processus électoraux transparents et inclusifs ", ont-ils souligné.

En août prochain, cette agence américaine pour le développement entend octroyer 10 millions USD supplémentaires pour promouvoir la participation politique pacifique et la transparence des élections de 2023.

" Ce nouveau financement permettra d'étendre la programmation actuelle à des zones plus difficiles à atteindre où le risque d'aliéner ou de priver la population de son droit de vote et de provoquer ou d'exacerber un conflit violent est le plus élevé pendant le cycle électoral de 2023 ", a indiqué cette dépêche.

Le Département d'État a en outre engagé 6 millions USD supplémentaires pour aider la RDC à améliorer son système de justice pénale, à lutter contre la corruption et à combattre le trafic de ressources minérales et d'espèces sauvages.

Enfin, les États-Unis ont dit soutenir la MONUSCO qui, selon eux, joue un rôle essentiel dans la protection des civils, dans la fourniture d'une aide humanitaire et de soutien au gouvernement de la RDC dans ses initiatives de stabilisation et de consolidation de la paix.