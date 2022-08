Afrique de l'Ouest: Interconnexion électrique- Quatre ministres en charge de l'Energie en conclave à Abidjan

Les ministres en charge de l'Energie de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, sont à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce à l'occasion de la 3ème réunion du Comité directeur du projet d’interconnexion Clsg Côte d'Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée. La réunion, organisée par le Système d’échange électrique Ouest africain (Eeeoa), aura lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire le vendredi 12 août 2022.

A l’occasion, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, M. Mamadou Sangafowa-Coulibaly, recevra ses homologues dont M. Gesler Murray, ministre des Mines et de l'énergie du Libéria, Alhaji Kanja Sesay, ministre de l'Energie de la Sierra Leone et M. Ibrahima Abé Sylla, ministre de l'Energie, de l'hydroélectricité et des hydrocarbures de la Guinée. Selon une note d’information reçue par la presse, participeront à cette réunion de haut niveau, le Secrétaire général de l’Eeeoa, le président et les membres du Conseil d'administration de Transco Clsg ainsi que les Directeurs généraux des sociétés nationales d’électricité dont Ci-Energies de la Côte d'Ivoire, Liberia electricite corporation (Lec) du Liberia, Electricité distribution and supply authority (Edsa) de Sierra Leone et Electricité de guinée (Edg) de Guinée.

Dans le cadre de la préparation de cette 3ème réunion du Comité directeur, se tient la 4ème réunion du Comité de Pilotage également à Abidjan pendant deux jours depuis ce mercredi 10 août à l'hôtel Movenpick d’Abidjan- plateau. Il est à noter que le Comité de Pilotage va délibérer notamment sur l’adoption du plan d'affaires actualisé de Transco pour 2022-2026, le tarif de transport d’énergie proposé pour 2022, le programme de travail annuel et le budget pour 2022. Ce faisant, à la réunion du Comité directeur, des exposés importants sont attendus du Président du comité de pilotage du projet, du président du conseil d'administration de Transco Clsg et du Directeur général de Transco Clsg, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet et les mesures de réponse aux défis actuels de viabilité de Transco Clsg à recommander au Comité directeur pour approbation.