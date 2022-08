Madagascar: Des Malgaches qui restent lucides

" Madagascar n'est pas un pays en crise ", a affirmé le président de la République lors du dialogue politique entre les autorités malgaches et les représentants de l'Union Européenne. Il a ajouté que le pays a besoin de stabilité pour avancer sereinement. Ces propos du chef de l'État ont certainement été appréciés à leur juste valeur par une population malgache qui ressent pleinement les effets des crises s'étant abattues sur la Grande île ces deux dernières années. La population est par la force des choses obligée de s'adapter à une réalité qui est de plus en plus amère et qui ne lui laisse aucun espoir.

Des Malgaches qui restent lucides

Le chef de l'État assure que ce qui lui importe, c'est de veiller à la santé du pays, au bien-être de son peuple et à la reprise économique. Ces déclarations reflètent certainement sa pensée profonde, mais elles ne se traduisent cependant pas dans la réalité vécue par la population malgache. Pour le moment, on est bien loin de la reprise économique souhaitée. Le pays vit, vaille que vaille, une certaine stabilité car malgré toutes les difficultés, les Malgaches restent modérés dans leur attitude.

La fièvre contestataire gagne cependant certains secteurs et le ton enfle pour la réclamation de ce qui est dû. Les débordements sont assez vite maîtrisés, mais le malaise persiste. La montée de l'insécurité qui se traduit par la multiplication d'attaques meurtrières menées par des " dahalos " n'est pas faite pour rassurer une population aspirant à une vie paisible et sereine.

Mais les conditions ne sont pas réunies pour que cela se produise. Le climat social s'est dégradé et la situation économique ne fait que l'amplifier. Les problèmes qui se posent actuellement demandent de la part des dirigeants un savoir-faire dont ils disent pouvoir faire preuve. Les Malgaches sont lucides et ils ne croient plus aux propos rassurants qu'on leur tient.