Afrique: Agression, MONUSCO, Communauté Internationale - L'Union Sacrée appelle à la mobilisation générale

*Les chefs des institutions de la République y compris le Premier Ministre Sama Lukonde et les leaders des partis politiques membres de l'Union sacrée appellent à la mobilisation générale de la population derrière le Chef de l'État et les FARDC pour la défense du territoire national.

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à une rencontre qui a réuni tous les chefs des institutions, dont le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, et ainsi que les leaders des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, en l'occurrence Augustin Kabuya de l'UDPS, Jean-Pierre Bemba du MLC, Lambert Mende de la CCU et Alliés et tant d'autres responsables politiques membres de l'USN.

Ces hauts cadres de l'Union sacrée se sont retrouvés, ce lundi 08 août 2022, à Kempinski Hôtel Fleuve Congo, pour Réaffirmer leur détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais, l'indépendance, l'unité, et la concorde nationale conformément à la constitution et aux lois de la République et leur soutien inlassable aux Forces armées de la République démocratique du Congo, à la Police nationale congolaise ainsi qu'à tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC.

La déclaration politique de cette plateforme politique lue par Bernard Kayumba, le président national du " Parti du Nouvel Élan du Congo " (PANECO), se focalise sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la mobilisation du peuple derrière le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la défense de l'intégrité territoriale.

" Nous, chefs des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022, à l'Hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa, après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement, l'insécurité persistante dans sa partie Est, déplorons le massacre de nos compatriotes dans l'Est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la Nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais, l'indépendance, l'unité, et la concorde nationale conformément à notre constitution et aux lois de la République.

Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations-Unies, établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays.

Et soutenons le double processus de paix initié tant à Nairobi au Kenya avec le président UHURU KENYATTA, qu'à Luanda, en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les Forces armées de la République démocratique du Congo, la Police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité.

Lançons un appel pressant à toutes les nations amies éprises de paix et de justice afin qu'elles intensifient, avec notre pays, des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, bi et multilatérale et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement, et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État conformément aux Chartes de l'Union africaine et des Nations-Unies.

Rassurons notre peuple qu'avec le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité, et sa réspéctabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le Chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo ".