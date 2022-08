Madagascar: Conseil d'État - Désistement d'action du Syncormae

Une autre semaine, un autre rebondissement dans les affaires qui ont bloqué en partie le bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères.

Apaisement. À entendre les explications émanant des responsables du Syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères (SYNCORMAE) le désistement d'action par rapport au recours qu'ils ont introduit en Conseil d'État, qui s'est déroulé hier, a été décidé pour pouvoir assurer l'apaisement afin de favoriser les négociations qui sont déjà amorcées avec les représentants de la Présidence. " L'audience d'aujourd'hui est juste un renforcement du désistement que nous avons décidé ce vendredi afin de montrer notre volonté d'assurer un climat d'apaisement ", a d'ailleurs expliqué Flavien Ratsimbazafy face au Conseil d'État, hier.

En effet, le Syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères (SYNCORMAE) a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l' " Avis au Public " en date du 26 juillet 2022 signé au nom du ministre par le secrétaire général du MAE. " Afin de sauvegarder les intérêts fondamentaux du pays ; et en vue d'assurer la continuité du service public pour satisfaire et préserver l'intérêt général ". Ce recours est également assorti d'une demande de sursis à exécution de " la reprise des services " décidée par le ministre de tutelle. Un " Avis au public " que les syndicats ont répondu par la reprise de service depuis ce mardi afin de permettre le bon déroulement des négociations. Toutefois, ils ont quand même déploré une certaine forme d'abus de pouvoir qui s'est manifestée par cet " Avis " qui " a porté atteinte aux libertés fondamentales, la liberté de grève et la liberté syndicale ", selon encore les explications du syndicaliste.

Bonne voie. Après une première rencontre félicitée par les membres des deux syndicats du ministère des Affaires étrangères, une seconde rencontre devrait normalement se dérouler avant la fin de la semaine mais qui serait certainement reportée après le retour du président Andry Rajoelina. " Les négociations avec les représentants de la présidence de la République continuent. Nous espérons que des solutions seront trouvées pour l'intérêt commun et pour le bien du pays ", a-t-il poursuivi. Ils affirment que les négociations sont dans la bonne voie et ils félicitent ainsi la volonté de l'autre partie à trouver des solutions et à débloquer les situations. " Les représentants de la présidence montrent leur volonté de mettre fin à cette situation ", a-t-il terminé. Avec la fin du service minimum décidée conjointement par le Syndicat des corps du Ministère des Affaires étrangères (Syncormae) et le syndicat des agents du MAE (Sempimira), les syndicalistes sont bien engagé dans la recherche de solution et cela devrait se concrétiser par la résolution prise après cette intervention de la Présidence.