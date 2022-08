Congo-Kinshasa: Un dossier de fausses identités contre Jean-Marc Kabund déposé à l'Assemblée nationale

Alors qu'il est attendu aujourd'hui au parquet général près la Cour de Cassation, Jean-Marc Kabund est de nouveau dans le sale drap. Hier, lundi 8 août 2022, le service courrier du bureau de l'Assemblée nationale a enregistré un volumineux courrier du ministre honoraire Sylvain Mutombo. Il s'agit de documents qui portent "les fausses identités du député national Jean-Marc Kabund", lâche cet ancien cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et président national de la RDT et ministre honoraire délégué à la défense.

Après avoir déposé ce dossier au service courrier du bureau de l'Assemblée nationale, il s'est confié à la presse. " Samedi dernier nous avons tenu un point de presse pour dénoncer le comportement de faussaire, fossoyeur, délinquant et d'immoralité politique dans le chef de M. Jean-Marc Kabund, ancien Premier vice-président de l'Assemblée nationale pour que le président Mboso et tous les députés de notre Chambre parlementaire puissent connaître davantage la personne.

Nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originaux afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été le 1er vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps, avec des identités douteuses et mensongères mêmes parce que la vérité est maintenant connue de tous les Congolais ", a-t-il déclaré.

Le Président national de RDT compte mener la même démarche auprès de toutes les institutions jusqu'au Président de la République. " Nous allons déposer ces documents auprès du procureur près la Cour de cassation et le procureur près la Cour constitutionnelle afin que chacun, en ce qui le concerne utilise ces documents pour que M. Kabund réponde de ses actes contraires à la loi ", a-t-il renchéri.

Ces documents déposés au Bureau de l'Assemblée nationale sont riches en renseignements, avec plus de 16 pièces; lesquelles sont certifiées conformes aux originaux et chaque pièce est illustrée avec des identités mensongères, a ajouté Sylvain Mutombo.

A l'en croire, ces pièces prouvent à suffisance que Kabund a été Kabunda Kabunda a un moment de sa vie, puis Kabund Kabund pour devenir plus tard Kabund-A-Kabund. "Il est inadmissible de voir un parlementaire qui change de nom comme s'il s'agissait d'un cycle de vie où il faut naître, grandir et mourir.

Et Jean-Marc Kabund a eu trois identités différentes, avoir un nom à caractère injurieux: Kabunda Kabunda n'est pas un nom injurieux, Kabund Kabund ne l'est pas non plus. Il doit prouver à l'opinion nationale et internationale pourquoi ce changement de noms. Est-ce pour tirer profit aux dividendes politiques?

C'est aux instances compétentes de tirer la chose au clair. On ne peut pas avoir au sein de l'Assemblée nationale un faussaire, un menteur, un usurpateur, il n'a pas le droit d'être ici. C'est une honte pour l'Assemblée nationale qui doit corriger ", a conclu le ministre honoraire Sylvain Mutombo.