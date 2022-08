Afrique Centrale: Environnement /Eve Bazaïba a procédé à la signature du Contrat de Partenariat du Programme de Gestion Durable des Forêts (PGDF) entre la RDC et CAFI

Elle a procédé ce mardi 9 Août 2022 à la signature du contrat de partenariat du Programme de Gestion Durable des Forêts (PGDF) entre la RDC et CAFI(Initiative des Forêts de l'Afrique Centrale). Ce programme financé par CAFI par le biais du fonds national REDD+ avec un montant de plus de 7 Millions de USD porte sur l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appui à l'aménagement du territoire, à la gestion des forêts et à la promotion de modes de gestion durable aux pratiques.

Présents à cette cérémonie solennelle de signature du programme PGDF, l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne qui dirige la présidence du Secrétariat de CAFI, a salué ce partenariat de la gouvernance forestière et également relevé l'importance de l'opérationnalisation des engagements souscrits par la RDC dans le cadre de CAFI cela à quelques mois de l'organisation de la Pré COP27 en RDC et de la COP27 en Egypte.

Pour Eve Bazaïba Masudi, le potentiel environnement et forestier que possède la RDC, renvoie à une responsabilité face à l'humanité et constitue un engagement des partenaires à lutter contre le changement climatique avec une détermination d'atteindre l'atténuation de la température 1.5 C⁰ et aider les pays forestiers à s'adapter à la nouvelle donne des enjeux du climat.

Ce programme fait partie du portefeuille du Fonds national REDD+ de la RDC et est mené par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, mise en œuvre par l'Agence Française de Développement(AFD).

Le programme PGDG, est un projet qui couvre une période de 4 ans soit de Septembre 2022 au Septembre 2025.

Cette Cérémonie de signature a connu la participation, outre de l'ambassadeur de l'Allemagne mais aussi, celui de Pays Bas et de la France, les délégués CAFI, et le cabinet de la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement durable.