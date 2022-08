Madagascar: QMM - Lancement d'un projet pilote d'unité de traitement d'eau

Une unité de traitement d'eau est mise en place par QMM dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'amélioration continue de la gestion de l'eau de son site minier. Il s'agit d'un projet pilote lancé par cette compagnie minière pour une phase d'essai de six mois. " Avec cette unité de traitement, qui gère jusqu'à 200 mètres cube par heure, les éventuelles eaux rejetées par QMM dans l'environnement répondront pleinement aux exigences légales concernant les eaux de rejet ", a-t-on communiqué. Cette stratégie prend aussi en compte les spécificités de Madagascar et les conséquences de l'exposition croissante de la Grande île aux aléas climatiques, incluant de fortes précipitations, à travers la gestion des niveaux des bassins de stockage du site minier. À cet effet et en parallèle du projet pilote d'unité de traitement d'eau, une technologie d'évaporateur est testée depuis mai 2022, et ce, pour une durée de quatre mois.

Panels d'experts. " Ce projet d'unité de traitement s'inscrit dans la stratégie de gestion des eaux de QMM qui repose notamment sur un principe de " minimisation des relâchements et des impacts sur le milieu récepteur ", avec la garantie d'une qualité des eaux de rejet conforme aux normes stipulées par le régulateur ", tient à préciser Paul Kluge, le directeur des services techniques miniers. Il faut savoir que l'extraction et la séparation des minerais requièrent l'utilisation de l'eau. En outre, une fois les initiatives pleinement testées, des panels d'experts évalueront et recommanderont la stratégie adéquate de mise en œuvre pour QMM.