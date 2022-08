Madagascar: CAN Beach-Soccer - Soutien d'Andry Rajoelina aux joueurs

Après les efforts, le réconfort. 48 heures après la qualification des Barea Beach-Soccer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Mozambique au mois d'octobre, les joueurs ont été récompensés.

Les joueurs encore sur place sont venus à l'aéroport pour accueillir le président de la République, Andry Rajoelina à l'aéroport d'Amborovy à Mahajanga. Le chef de l'Etat a offert un rafraîchissement de 200 000 ariary à tous les joueurs. Et pour permettre à l'équipe de préparer sereinement la compétition, une somme de 500 000 ariary mensuelle sera allouée aux joueurs les mois d'août et septembre via leur compte MVola.

Le chef de l'Etat Andry Rajoelina a également réitéré son engagement à soutenir les Barea Beach-Soccer. " Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais celui de vos efforts et sacrifices. Nous allons faire revivre l'épopée de la CAN 2019, c'est pour cela que nous avons besoin de solidarité, d'entraide et de communion. L'Etat sera derrière vous. Je vais vous soutenir dans tous les domaines que ce soit sur la préparation physique ou le regroupement ", a souligné le président de la République.

Le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'une bonne préparation. " Nous devons nous préparer dès maintenant sur le plan logistique pour le voyage au Mozambique afin d'éviter les problèmes de dernière minute ", continue Andry Rajoelina. Le président a même demandé au directeur général des Sports, Rosa Rakotozafy d'envoyer la liste des besoins de l'équipe nationale à la Présidence pour une meilleure préparation. À cette occasion, le président de la commission Beach-soccer, Alexandre Lay Men, a demandé la construction d'un terrain spécial pour cette discipline.