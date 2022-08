Madagascar: Échos de la Fier-Mada - Engouement distingué pour les produits de la ferme

Les produits de la ferme sont chéris. La Foire internationale de l'économie rurale de Madagascar (Fier-Mada) qui en était à sa 23ème édition, et qui a fermé ses rideaux dimanche dernier, a fait aimer les produits agricoles et les produits de la ferme aux milliers de visiteurs venus au stade Makis d'Andohatapenaka. Les deux-cents exposants ont mis en avant leurs meilleurs produits afin de trouver une nouvelle clientèle. Les visiteurs se sont surtout rués sur les produits frais, les produits bio et les produits agricoles.

Du poisson frais, du fromage, des pommes séchées, des fruits séchés, des produits naturels pour les cheveux et le visage, du miel, du soja, des semences, de la confiture, du vin issu d'une diversité inouïe de fruits, de l'huile d'arachide, du jus naturel ont été raflés par les acheteurs. Les animaux vivants présentés lors de l'exposition rurale grandiose de l'année ont également constitué des attraits économiques. " Mes enfants se sont émerveillés à la vue des lapins, et de diverses espèces.

J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'animaux vivants et cela a donné un plus à la foire " livre Brunelle Ranivo, mère de famille ayant fait le tour de tous les stands. " Par ailleurs, j'ai remarqué une participation plus enthousiasmante des vendeurs de plantes et de fleurs au même titre que les autres exposants. Le design et le jardinage connaissent une réelle innovation " ajoute-t-elle encore.

Commandes interessantes

La filière artisanat intéresse toujours aussi bien les visiteurs nationaux que les étrangers. Un coopérant ayant fini sa mission à Madagascar n'a pas hésité à acheter des ornementations et des produits artisanaux en Zafimaniry d'une valeur de près de dix millions d'ariary. Anny Andrianaivonirina, opérateur économique, a fait la promotion de ses tamarins marinés sucrés et salés " Voamadilo made by Zah " lors de la foire.

" C'était ma première participation à la FierMada mais je suis très satisfaite" dit-elle. Des acheteurs sont venus et elle a obtenu des commandes intéressantes, quoiqu'elle débute dans son entreprise de " tamarins ".

Domoina Rasamoelson, connue dans la transformation agro-alimentaire avec ses produits " Tatsimo AgroAlimentaires " témoigne que les visiteurs ont été à l'assaut de ses bonbons Ravintsara et bonbons gingembres et de la confiture Raketa ou cactus.

Elle fait tout de même remarquer qu'il faut aller au-delà des ventes expositions et des recherches de nouveaux clients. " La FierMada est une plateforme d'échanges entre les offres et les demandes certes, mais il faut aller plus loin pour faire connaître les produits et pour vendre. Il faut prospecter auprès des grands points de vente ou des grandes distributions, stations services et ne pas oublier de toujours diversifier les produits " suggère la femme opérateur.

Des exposants à la Fier-Mada avouent ne pas toujours trouver de preneurs en grande quantité. Des autres témoignent qu'ils n'arrivent pas à honorer les commandes.

" Un étranger est venu nous commander deux mille chapeaux mais nous n'avons pas pu accepter vu le délai trop court accordé par le client " a expliqué Tsiory Randrianarison, artisan. Une seule entité s'est démarquée en expliquant ses démarches dans la Redevabilité sociétale d'entreprise (RSE) en appuyant des milliers de paysans dans les activités agricoles depuis l'agriculture jusqu'à l'exportation.