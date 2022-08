Madagascar: Eradication du kere - Soutien aux 1 700 ménages producteurs vulnérables

Les régions Androy et Anosy disposent d'énormes surfaces cultivables et arables propices à l'agriculture et l'élevage. Cela constitue d'ailleurs une activité principale pour plus de 90% des ménages locaux. Cependant les habitants locaux souffrent d'une insécurité alimentaire en raison des effets néfastes du changement climatique, notamment la sécheresse.

Ainsi, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage entend éradiquer le kere dans le Sud, à travers la mise en œuvre du Plan Emergence Sud. A cet effet, " nous collaborons avec des différents partenaires en vue d'améliorer les conditions de vie de ces habitants dans les régions Androy et Anosy. C'est pourquoi, nous venons de signer une convention de partenariat avec l'ONG KFHI ou Korea Food for the Hungry International ", a évoqué le ministre de tutelle, Harifidy Ramilison, lors de cette cérémonie hier.

Semences résilientes. Ainsi, " nous mettons à la disposition des 1 700 ménages producteurs vulnérables des semences résilientes à la sécheresse et adaptées aux conditions climato-pédologiques de la région Sud. Il s'agit notamment de sorgho et de mill sans oublier les plants de manioc et des légumineuses. Des appuis techniques en matière de bonnes pratiques agricoles ne sont pas en reste afin que ces bénéficiaires puissent démarrer la campagne de production ", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, l'ONG KFHI s'engage à apporter des vivres pour ces 1 700 ménages producteurs en attendant la période de récolte. Chaque ménage bénéficie un sac de 50kg de riz. Toutes ces actions contribuent à la subvention des besoins alimentaires des familles de ces producteurs durant la période de soudure.

Phénomène migratoire. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, a soulevé que ce don alimentaire offert par ce partenaire permettra de réduire le phénomène migratoire qui s'avère fréquent chez les familles victimes du Kere surtout en période de soudure. Il faut savoir que cette ONG KFHI envisage d'étendre ses zones d'intervention dans d'autres communes.