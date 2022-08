Madagascar: Modus Mode - Les métiers de la mode - Rendez-vous à partir du 22 août prochain

Le compte à rebours est lancé pour une nouvelle édition de " Modus Mode, les métiers de la mode " le festival de mode annuel organisé par l'Agency Totem à l'Alliance Française d'Antananarivo depuis 2017. Il aura lieu du 22 au 26 août prochain, cette année.

Cet événement consacré à la promotion de l'industrie de la mode et de ses différentes facettes : stylisme, couture, mannequinat, coiffure, photographie, montage vidéo... se veut être un rendez-vous incontournable de tous les acteurs œuvrant dans le développement et la production de la mode à Madagascar.

Le thème général du festival est " le rassemblement de tous les métiers de la mode de Madagascar " pour faciliter sa mise en valeur, et son épanouissement mais également pour encourager les jeunes qui souhaiteraient évoluer dans le milieu à poursuivre leur rêve.

L'objectif de l'événement est de devenir une référence, un tremplin et aussi un nouveau mode d'apprentissage et d'initiation mais également une plateforme de découverte et de lancement de la mode.

Au programme durant les 5 jours du festival, des défilés de mode quotidiens, des ateliers de photographie de mode, des ateliers de stylisme et bien sûr une soirée de gala comme à chaque édition. Les tenues stylées et extravangaza et bien sûr les paillettes seront donc au rendez-vous.