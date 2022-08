Madagascar: 21ème congrès de la jeunesse luthérienne - Andry Rajoelina prêche la communion

À Mahajanga, le président de la République a touché mot sur sa foi chrétienne devant les milliers de pratiquants luthériens.

Avant son départ pour une mission officielle à Vienne, capitale autrichienne, le président de la République a assisté, hier, à un culte grand format à Mahajanga à l'occasion de l'ouverture du 21ème congrès de l'union de la jeunesse luthérienne (FKTLM). Il s'est mis en diapason avec les luthériens qui ont fait le déplacement par milliers, à cette occasion, dans la capitale du Boeny.

La communion de ces fidèles FLM a, en effet, interpellé le Chef de l'Etat, qui, soutient que " le développement du pays a besoin de cet élan de solidarité et de cette harmonie que vous avez démontré " dans le cadre de ce congrès. Il a voulu que cet état d'esprit, notamment " ce dynamisme et cette communion ", se répande dans ce contexte de tension sociale qui secoue le pays. Répondant aux critiques, Andry Rajoelina a profité de cette tribune pour confirmer " sa foi inébranlable au développement du pays " même si les " blocages et les difficultés " habitent son chemin, affirme-t-il.

Sociétés secrètes.

L'occasion a été également saisie par le Chef de l'Etat d'affirmer sa conviction chrétienne devant les milliers de pratiquants luthériens. Une opération de charme, à vrai dire, à l'endroit des millions de chrétiens dans le pays. Il n'a alors pas hésité à dévoiler qu'il n'a jamais été un adepte de l'idolâtrie, et " contrairement au cas dans les autres pays " soutient-il. Son discours a fait mouche car dans la foi chrétienne, l'idolâtrie, qui consiste à la négation de l'unicité de Dieu, est considérée comme un péché grave.

Ovationné par les fidèles luthériens, Andry Rajoelina a martelé, hier à Mahajanga : " je n'ai jamais fait un acte d'idolâtrie dans ma vie ". Et de poursuivre, " je pratique ma foi chrétienne et vénère Dieu surtout dans toutes les décisions à prendre ". Il a donc levé la voile sur sa foi étant donné que ce sujet reste toujours sensible en politique. L'influence chrétienne dans le pays est matérialisée par les puissants lobbies chrétiens qui fréquentent le sommet du pouvoir. À Mahajanga, le président de la République a également insinué son indépendance vis-à-vis des sociétés secrètes.

18 000 fidèles.

Le président de la République n'a pas manqué également de manifester son soutien à cette rencontre de la jeunesse luthérienne. Il a offert une enveloppe de 20 millions ariary et quelques têtes de zébus pour appuyer les organisateurs dans la prise en charge des participants.

" Il m'est important de marquer une solidarité avec les jeunes luthériens et de soutenir leur initiative " a rappelé Andry Rajoelina. La ville de Mahajanga accueille, jusqu'à ce dimanche 14 août, plus de 18 000 jeunes issus des 25 synodes de l'Église luthérienne malgache durant cette rencontre au grand format. La cérémonie d'ouverture a été tenue, hier, à la célèbre place " village touristique ". À part les autres vacanciers qui inondent déjà les plages de la ville, les luthériens et ses chœurs vont participer à l'animation de Mahajanga durant une semaine.