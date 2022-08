Madagascar: Commerce international - Quatre entreprises malgaches aux Foires de Shanghai

Les opérateurs économiques malgaches s'intéressent au marché chinois. Quatre entreprises malgaches opérant dans le secteur des huiles essentielles ont prévu de participer à deux foires internationales qui se tiendront à Shanghai au mois de novembre prochain.

Il s'agit en l'occurrence de la China International Export qui se tient chaque année et de la China - Africa Economic Trade Export organisé tous les deux ans.

Exigences

Une opportunité pour ces entreprises d'essayer de percer sur le grand marché chinois durant ces événements qui voient par ailleurs la participation de nombreuses entreprises internationales. Un marché chinois qui a également ses exigences que les opérateurs malgaches ne connaissent pas forcément. C'est justement cette connaissance du marché chinois qui était au centre des discussions entre le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy et une délégation du Centre du Commerce International (CCI) de la Chine, dirigée par son président Jiang. Une occasion pour les deux parties d'échanger sur le partenariat pour l'amélioration de la capacité d'exportation d'Afrique vers la Chine. Il s'agit d'un projet porté par le CCI pour soutenir 8 pays africains dans la promotion des exportations de leurs produits agricoles et alimentaires vers la Chine mais aussi d'attirer les investissements directs chinois vers ces pays.

Création d'emplois

Ce projet qui a débuté en 2021 pour ne prendre fin qu'en 2024 a entre autres objectifs de contribuer à la création d'emplois et la réduction de la pauvreté dans les pays sélectionnés que sont l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, le Rwanda, l'Ouganda et la Zambie. Pour pouvoir accroître les échanges commerciaux et les investissements entre ces pays et la Chine dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, les exportateurs doivent connaître et respecter les réglementations sanitaires et phytosanitaires (SPS) exigées par la Chine. Ce projet aidera justement ces opérateurs à prendre connaissance de ces mesures. Pour faciliter la formation des entreprises malgaches sur les exigences du marché chinois, le ministre Edgard Razafindravahy a suggéré la mise en place d'une agence ou d'un bureau des normes chinoises à Madagascar. Un projet de promotion des huiles essentielles malgache en partenariat avec le CCI a également été évoqué durant cette rencontre.