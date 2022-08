Madagascar: Afrobasket U18 - Les Ankoay défient les Guinéens et les Tanzaniennes

Les Ankoay U18 filles et garçons entrent en scène ce jour pour les quarts de finale de l'Afrobasket. Les filles affrontent les Tanzaniennes et les garçons jouent contre les Guinéens pour deux places en demi-finale.

La course au titre débute réellement aujourd'hui au Palais des Sports de Mahamasina pour les garçons et au Gymnase de Vatofotsy d'Antsirabe pour les filles avec les quarts de finale. Ce sera le moment ou jamais pour les deux sélections hôtes de réaliser le rêve de poursuivre l'aventure de ces Afrobasket. Après un jour de repos bien mérité, les représentants malgaches jouent leur va-tout ce jour. Davida et sa bande qui héritent de la sélection guinéenne pour les quarts partent plutôt favoris sur le papier. Les basketteurs malgaches qui ont terminé deuxième de la poule A avec 2 victoires et une défaite finissent aussi à la 2e place de la meilleure attaque des éliminatoires. Les protégés d'Aimé Randria n'auront plus le droit à l'erreur cet après-midi pour stopper la malédiction des quarts de finale. Lors des précédentes éditions, la sélection malgache a toujours plié bagage au stade des quarts. Mathis M'Madi, Donovan et ses coéquipiers qui se sont illustrés lors de la phase de poule devront continuer sur leur lancée surtout qu'en face, N'Famara Dabo et Ibrahima Sanoh pourront jouer les trouble-fête. Ces deux joueurs guinéens affichent une belle adresse dans les tirs à mi et longue distances. Avant cette rencontre, les Ecureuils du Bénin défieront les Aiglons du Mali.

Match équilibré. À Antsirabe, toutes les rencontres des quarts de finale sont programmées ce jour. Après l'affiche entre l'Algérie et l'Egypte, les Ankoay filles entrent en action contre les Tanzaniennes. Cette rencontre est très équilibrée vu les prestations des deux sélections en phase de poule. La Tanzanie va disputer son 1er Afrobasket U18. Elle a bénéficié d'une " wild-card " ou invitation après avoir battu le Rwanda dans les éliminatoires de la Zone 5 FIBA. Pour les Malgaches, l'entraîneur des filles, Bayard Razafindralambo est cependant satisfaite des progrès réalisés dans plusieurs domaines, notamment en matière de défense, mais il est prompt à noter qu'il reste beaucoup à faire en matière de finition. Selon les statistiques des éliminatoires, Madagascar affiche une efficacité de 29% contre 27% pour la Tanzanie en tirs. Marion et sa troupe devront se méfier de Rehema-Mhina et compagnies pour prétendre au ticket des demi-finales. Le moins que l'on puisse dire est que pour l'instant, les favoris dans la course que ce soit chez les filles ou chez les garçons au titre ont tous fait honneur à leur statut.

T.H

Programme des quarts

Antsirabe

Filles

12h30 : Algérie contre Egypte.

15h00 : Madagascar contre Tanzanie.

17h30 : Ouganda contre Angola.

20 h 00 : Guinée contre Mali.

Palais des Sports

Garçons

15h 00 : Bénin contre Mali.

17h30 : Guinée Contre Madagascar