Cote d'Ivoire: Grâce présidentielle accordée à Gbagbo- Le Rhdp félicite Ouattara

Les réactions après la grâce accordée par Alassane Ouattara à Gbagbo, continue de faire des vagues. Là où le Ppa-ci ; le parti de Gbagbo Laurent dit oui mais et réclame une amnistie, le Rhdp félicite le Chef de l’Etat ivoirien, pour les différentes mesures prises aussi bien pour des prisonniers politiques, des hauts gradés de l’armée et que des nombreuses mesures prises aux profits des fonctionnaires et agents de l’Etat d’autres. Face à la presse ce mercredi 10 aout 2022, dans après-midi, le ministre d’Etat Kobénan Kouassi Adjoumani, porte – parole du Rhdp a donné la position dudit parti politique.

« Le Rhdp salue avec force l’ensemble des décisions prises par le Président de la République dans l’intérêt supérieur de la Nation pour insuffler un dynamisme nouveau à la cohésion nationale et au vivre ensemble(…) Il salue la série de mesures fortes prises par le Président de la République pour répondre aux attentes des fonctionnaires et agents de l’Etat, démontrant ainsi qu’il est un père de famille à l’écoute de tous les ivoiriens et sensible à leurs préoccupations » a indiqué M. Adjoumani. Qui n’a pas manqué de saluer la grâce présidentielle, en faveur de l’ancien chef de l’Etat Laurent Gbagbo.

M. Adjoumani a, au nom de son parti, souligné, « surtout l’humanisme dont fait preuve le Chef de l’Etat, son sens élevé de l’Etat et son amour profond pour son peuple car, seuls les dirigeants ayant le souci du bien-être de leurs populations sont capables de tels sacrifices et les décisions courageuses prises à l’endroit de M. Gbagbo et de certains hauts responsables militaires pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010 ».

Quelques jours avant Koné Katinan Justin, porte-parole de Laurent Gbagbo a dit qu’il était trop tôt pour évoquer l'aspect politique de cette annonce du président Ouattara. Aussi, M. Koné Katinan a ajouté qu’obtenir « l'amnistie de Laurent Gbagbo vise avant tout, à laver l'honneur de l'ancien chef de l'État ivoirien »