Malawi: L'archidiocèse de Lilongwe entame un synode diocésain

Lilongwe — Le 30 juillet dernier, dans l'archidiocèse de Lilongwe au Malawi, le synode diocésain 2022-2023 sur le thème " Discerner avec l'Esprit Saint " a débuté . Il s'agit du troisième synode diocésain après celui de 1973-1975, sanctionné par Mgr Patrick Kalilombe pour promouvoir parmi les fidèles la nécessité d'une participation active, et celui de 2004-2006, voulu par Mgr Chimole pour rappeler l'importance de la collaboration ministérielle et de l'unité. Ce voyage s'inscrit également dans le cadre plus large du Synode sur la synodalité que vit actuellement l'Église universelle.

L'archidiocèse de Lilongwe a invité toutes les personnes à marcher ensemble : "Tous les catholiques sont invités à écouter avec un cœur et un esprit ouverts, à partager leurs expériences vécues et à faire place aux voix de ceux qui sont souvent marginalisés ou exclus. Tout comme la première assemblée à Jérusalem a guéri les tensions entre les membres de la première communauté chrétienne, un synode comme celui-ci devrait fondamentalement être un processus de guérison, tant des blessures subies au sein de l'Église que de celles vécues dans d'autres domaines de notre vie et de nos relations".

Le père Vincent Mwakhwawa, président de l'Assemblée synodale, a présenté les thèmes que le Synode abordera : "Les premières consultations porteront sur les questions pastorales en général ; les secondes sur la liturgie ; et les dernières sur les finances, les investissements, l'administration et le développement social".

Mgr George Desmond Tambala, Archevêque de Lilongwe et président de la Conférence épiscopale du Malawi, a pris la parole lors de l'ouverture du synode dans la cathédrale de Maula et a exhorté les fidèles à utiliser les médias sociaux avec prudence, en particulier lorsque cela se fait dans des groupes ou des pages qui portent explicitement le nom de catholique.