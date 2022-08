Afrique: CAF - Une super ligue pour révolutionner le foot africain?

analyse

100 millions de dollars soit un peu plus de 50 milliards de FCFA à distribuer à 24 clubs. C'est le montant prévu pour la nouvelle trouvaille de la Confédération africaine de football (CAF), appelée Super ligue africaine de football.

Une nouvelle compétition actée au cours de l'Assemblée générale de l'instance du football continental, tenue le mercredi 10 août 2022 à Arusha en Tanzanie. Et dans cette manne de 100 millions de dollars, le club vainqueur devrait, en principe, empocher la coquette somme de 11,5 millions de dollars soit près de 6 milliards de FCFA.

La première édition de cette Super ligue devrait prendre son envol en août 2023 et l'apothéose est prévue en mai 2024 pour une finale de rêve.

Une compétition qui, si elle voyait effectivement le jour, amorcerait une révolution du football continental. Et elle pourrait faire rêver, à l'image de la ligue des champions de l'UEFA qui génère des milliards d'euros issus des droits TV et des entrées dans les stades.

Le football africain pourra-t-il y parvenir un jour? C'est l'une des questions majeures que l'on se pose, surtout que les entrées dans les stades de bon nombre de pays au Sud du Sahara, ne comptent que pour du beurre et que les droits TV ne rapportent pas grand-chose.

Les pays qui font exception sur ces deux aspects, sont ceux de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe. C'est dire s'il y a tout un gros travail à abattre non seulement par l'instance du football continental, mais surtout par ses démembrements.

Tout n'est qu'une affaire de professionnalisme et de moyens

Cela dit, à travers cette nouvelle aventure, l'objectif, pour la CAF, est d'améliorer la qualité du football africain et du coup, susciter un engouement auprès du public qui se fait de plus en plus rare dans les stades.

En effet, depuis quelques années maintenant, ce public, au Sud du Sahara, est plus captivé par les matchs de l'UEFA champions League que par ses propres rencontres.

Il s'agît donc d'amener les Africains à suivre leur football local qui ne se porte pas si mal et qui, pourquoi pas, pourrait rivaliser avec le meilleur du monde. Tout n'est donc qu'une affaire de professionnalisme et de moyens.

Et pour entamer de la meilleure des manières, cette Super ligue africaine de football et lui donner de l'allant, la CAF prévoit de verser une contribution de 2,5 millions de dollars soit plus de 1,2 milliards de FCFA à chacun des 24 premiers clubs.

Pour leur permettre de s'offrir les joueurs dont ils ont besoin et faciliter les déplacements et hébergements. Les 24 clubs, il faut le relever, seront issus de 16 pays en fonction d'un choix du classement sportif et répartis en trois groupes géographiques de 8 équipes pour la première phase.

Avant de passer à l'étape de la phase à éliminations directes avec les cinq meilleurs par groupe et le meilleur sixième pour les huitièmes de finale. Reste maintenant à savoir comment le public africain accueillira sa nouvelle compétition.