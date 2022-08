Congo-Kinshasa: Kinshasa - Anthony Blinken visite un projet financé par les USA

Le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken s'est rendu mercredi 10 aout dans la matinée, à " Silikin Village ", un centre d'entrepreneuriat et d'innovation, situé dans la concession COTEX, à Kinshasa et financé par le gouvernement américain.

Il rendait ainsi visite aux participants du concours"hackathon", organisé par Kinshasa Digital et Internews. Des jeunes start up proposent des solutions innovatrices pour répondre aux défis auxquels font face les médias en ligne et la presse écrite durant le processus électoral.

Noémie Kilembe, directrice générale adjointe d'Internews en RDC a contextualisé cet évènement qui vise à promouvoir l'engagement citoyen à travers des informations exactes et fiables notamment pour la vulgarisation du processus électoral.

" Ce programme est financé par l'USAID ainsi que les coopérations suédoises et suisses. Dans le cadre de ce programme, l'Usaid a fourni à Internews un fonds supplémentaire pour promouvoir l'engagement citoyen à travers des informations exactes et fiables. Internews appui le partenaire local qui est Kinshasa digital pour organiser un hackathon. Il s'agit s'un concours de jeunes qui va devoir proposer des solutions numériques qui peut encore mieux vulgariser l'information électorale " a-t-elle indiqué.

Noémie Kilembe ajoute :

" Le commun de mortel n'est pas suffisamment informé sur le processus électoral et sur les élections de manière générale. Nous avons trente-cinq jeunes, cinq jeunes par groupes et les cinq groupes vont proposer des solutions ".

Anthony Blinken s'est dit impressionné par les différents interlocuteurs qu'il a rencontrés durant son séjour à Kinshasa, particulièrement ces jeunes. Il espère que les prochaines élections en RDC seront démocratiques et transparentes.

En fin de journée ce mercredi, les start up gagnants de ce concours ont été révélés. Il s'agit de Smartech qui a proposé une application web et mobile ; Digital Crew avec une solution SMS et chatbot. Les deux jeunes entreprises remportent une somme d'argent.