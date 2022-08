Ile Maurice: Enfants victime d'abus - Un ancien policier livre des pistes...

Que faire quand un enfant est victime d'abus ? Que faut-il lui dire ou éviter de lui dire ? Quelles sont nos responsabilités dans une telle situation ? Autant de questions posées face à la vulnérabilité des petits. Shanan Purhooa expose ces aspects, fort d'une riche expérience vécue sur le terrain depuis 15 ans, dans son ouvrage Protecting our children.

"Ce livre sur la protection de l'enfance est le fruit de ce que j'ai constaté, vécu et ce dont j'ai été en travaillant sur le terrain. C'est une expérience de 15 ans qui défile dans ces pages", indique Shanan Purhooa. L'ancien policier a pris sa retraite depuis quelques mois et vient de sortir son ouvrage. La préface a été rédigée par Basheer Taleb, Manager de l'Islamic Cultural College et président de la Fédération des managers des collèges privés. Pourquoi un tel projet ? Depuis 2021, l'idée de mettre sur papier les divers problèmes associés à l'enfance et surtout à la prévention lui trottait dans la tête.

L'auteur admet que nous sommes souvent assaillis de questions dans des cas spécifiques sans pour autant connaître les réponses et encore moins des pistes pour agir en conséquence. En termes de protection de l'enfance, plus précisément, une dizaine d'interrogations fusent. Par exemple, que faire lorsqu'un enfant est victime d'abus ou est accusé de tels actes ? Que dire au petit ? Et surtout, que ne faut-il pas lui dire ou ne pas faire ? Quelles limites imposer ? Vers qui se tourner pour rapporter le problème ? Quelles preuves peuvent être soumises aux autorités concernées pour toute action ?

Autant de dilemmes auxquels tout citoyen peut être confronté. "Ce sont des sujets de débat. J'apporte une partie des solutions. Ce n'est pas nécessairement la solution finale mais cela enrichit la discussion", déclare-t-il. Pourquoi avoir ciblé l'enfance précisément ? Selon Shanan Purhooa, c'est un monde des plus dynamiques. Travailler avec les enfants implique de remettre en question les méthodes habituelles en fonction de cette évolution mais aussi des nouveaux problèmes et défis qui s'imposent au fil du temps.

L'ouvrage comprend 55 chapitres, les uns plus captivants que les autres. Ils concernent notamment la police et les enfants, la vulnérabilité, les enfants en situation de handicap, la brigade pour la protection des mineurs et autres institutions, le comportement et l'attitude. "Des lois sont prévues sous la Children's Act. Mais que fait-on vraiment pour la prévention, donc avant que l'enfant ne commette un délit ou ne devienne victime", s'interroge-t-il.

Au menu également, des sujets peu évoqués en société mais de la plus haute importance comme le Teen Dating Violence, LGBTQ Children, Social Media and In- formation Technology, les Students Support Officers, entre autres.

"Quand on travaille sur le terrain, on rencontre les enfants des groupes LGBT. Ces derniers peuvent vivre une discrimination dans leur maison, la rue, une institution etc. Leur niveau de vulnérabilité est alors très élevé", affirme-t-il. Subséquemment, le comportement et la confiance sont des sujets extrêmement importants dans la prise de conscience et gestion de toute situation. Pour l'auteur, la façon de s'adresser à l'enfant est cruciale. Car tout mot inapproprié mettra alors de l'huile sur le feu et envenimera les choses.

Après ce premier opus, les projets fourmillent dans la tête de l'auteur pour décupler la prévention des petits. Il est notamment sollicité pour des conférences spécialisées dans ce domaine. "Je suis disposé à aider pour qu'il n'y ait pas une recrudescence de la victimisation et des délits. Un des points qui me tiennent à cœur est le droit d'expression des enfants. Il est très rare de les entendre intervenir sur un sujet. C'est plutôt les adultes qui parlent mais nous voudrions que les enfants prennent la parole. Ce livre est justement l'occasion pour qu'ils expriment leurs opinions", ajoute Shanan Purhooa. Le livre Protecting our children est disponible en librairie à Rs 450.