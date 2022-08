Sénégal: BRVM - Repli de tous les indicateurs de la Bourse ce 10 août 2022.

Tous les indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu un repli à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 10 août 2022.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi perdu 0,25% à 207,99 points contre 208,51 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a aussi enregistré une baisse de 0,20% à 163,22 points contre 163,55 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 244,199 millions de FCFA contre 489,844 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est, de son côté, repliée de 15,549 milliards à 6261,041 milliards de FCFA contre 6276,590 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est également en baisse à 8084,027 milliards de FCFA contre 8085,498 milliards de FCFA la veille (-1,471 milliard).

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 5 670 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,74% à 2 375 FCFA), BOA Mali (plus 5,41% à 1 560 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 3,76% à 690 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 2,36% à 4 555 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 5 460 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 910 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 1 300 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 705 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (moins 5,88% à 6 400 FCFA).