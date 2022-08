Ile Maurice: Sortie en salle - Notre Dodo fait son cinéma

Cela faisait un bout de temps qu'il n'avait pas été la star principale d'un long métrage. Il effectue un comeback fracassant dans les salles obscures dès aujourd'hui, en France. Notre Dodo sera la star du film éponyme et partagera l'affiche avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou, Natasa Exintaveloni, Marisha Triantafyllidou ou encore Nikos Gelia, pour ne citer qu'eux.

Le synopsis : dans une villa princière sise aux alentours d'Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s'apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C'est alors que notre gros zozio, balourd à souhait, disparu il y a 300 ans, fait son apparition... Sa présence entraîne alors tous les protagonistes dans un joyeux tourbillon et la situation échappe vite à tout contrôle. Si l'apparence de notre mythique volatile n'est pas très avenante, "l'emplumé" ne manquera pas de créer des scènes marrantes.

"Dodo est une synthèse de tous mes films. On y retrouve les thèmes et les personnages récurrents, les lieux revisités et le mélange de genres. Le mélodrame, la comédie ou la comédie musicale, le vaudeville mais aussi la tragédie grecque coexistent. Cependant, c'est l'absurde qui au cœur de cet amalgame", confie d'ailleurs le réalisateur, Panos H. Koutras. Né à Athènes, ce dernier a fait ses études à la London Film School et à la Sorbonne, à Paris.

Entre 1985 et 1995, il multiplie les allers-retours entre les deux capitales et réalise plu- sieurs courts métrages qui voyagent à travers les festivals du monde. En 1995, il fonde sa propre société de production, 100 % Synthetic Films, et se lance dans l'écriture de son premier long métrage, L'attaque de la moussaka géante, qui sort quatre ans plus tard et de- vient vite un film culte.

Présenté à la sélection officielle du Festival de Cannes cette année, Dodo - production franco-belge-grecque - séduira les fans du genre. Les dialogues, plutôt drôles, le soin apporté aux décors et aux accessoires, notamment, ont été plébiscités par la critique. La mise en scène précise, très écrite, contribue à "rendre cette comédie humaine follement attachante".

En tout cas, le nom de Maurice y est mentionné à maintes reprises, ce qui promet un beau coup de pub pour notre pays, à un moment où on veut ressusciter notre industrie touristique...