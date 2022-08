Burkina Faso: Manifestation à la cité universitaire de Kossodo - La coupure d'eau qui a fait...déborder le vase

Les étudiants de la cité universitaire de Kossodo ont pris d'assaut la RN3 non loin de leur résidence hier 10 août 2022. La raison de leur manifestation : la coupure d'eau et de l'électricité dans ladite cité en représailles à leur refus de vider les lieux.

Ce fut une matinée chaude à la cité universitaire de Kossodo. Tout serait parti de la coupure d'eau et de l'électricité dans cette résidence d'étudiants ; chose qui est apparue aux yeux des maîtres des lieux comme une représailles en réponse à leur refus de libérer les locaux de ladite cité. Face à cette situation, les étudiants se sont mobilisés pour exprimer leur mécontentement. C'est ainsi que dans un premier temps ils ont érigé des barrières sur la RN3, reliant Ouaga à Dori avant de regagner la cité pour continuer leur lutte.

Honoré Bouda, étudiant en 2e année de Sociologie avait une autre lecture des choses. En effet, le fond du problème, selon lui tient au fait que le CENOU veut les transformer en personnes déplacées internes en exigeant d'eux qu'ils quittent la cité universitaire de Kossodo alors que dira l'étudiant, bon nombre d'entre eux viennent de la Côte d'Ivoire sans compter ceux qui sont issus de zones à fort défi sécuritaire. Ce faisant, " où veulent-ils qu'on aille ", s'interroge-t-il désespérément. S'il est ressorti par ailleurs que le CENOU a pris des mesures pour les redéployer dans la cité de la Patte-d'oie et à l'IDS, Honoré Bouda estime cette décision est infructueuse car ne concerne qu'un peu plus de 800 étudiants alors qu'ils sont plus de 5000 dans la cité de Kossodo.

Informé de la situation, le directeur générale du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), Sébastien Yougbaré, se serait rendu sur place en compagnie de ses collaborateurs en vue d'un apaisement des choses. Les résultats n'étaient pas concluant d'après Amoukéké, un des leaders de cette manifestation car il n'y a aucun doute que les autorités se foutent d'eux, a-t-il fait savoir. Face à cette réaction, ses camarades ont lancé dans la foule : " on veut que le DR du CENOU démissionne, il n'est pas là pour les intérêts des étudiants ". Et pour éviter que les choses ne dégénèrent davantage, le personnel administratif présent sur place est entré en scène malgré le fait qu'il peinait à se faire entendre. Mais son cri du cœur " on est venu ici pour réparer " n'a pas eu écho favorable aux oreilles des croquants. Finalement le personnel administratif s'est retiré des lieux.

Joint au téléphone, le premier responsable du CENOU a expliqué que la coupure d'eau et de l'électricité dans ladite cité universitaire est une décision dissuasive du directeur régional. Et de poursuivre que les choses ont été rétablies quelque temps après le mouvement d'humeur des étudiants.

Cependant, en ce qui concerne le départ de ceux-ci de la cité, Sébastien Yougbaré a indiqué que chaque année les cités sont réfectionnées pendant les vacances. Donc cette année, la cité de Kossodo qui est du reste la plus délabrée et nécessite un milliard six millions, a été choisie pour réfection selon lui. Mais ce n'est pas pour autant que les étudiants sont abandonnés à leur sort à l'en croire. Pour preuve, il a expliqué que dans le cadre de la cité vacances (c'est-à-dire quitter sa cité pour rejoindre une autre plus commode en vue de passer les vacances), ils ont été redéployés à la Patte-d'oie et à l'IDS.

Par ailleurs, avant le bouclage de notre article, il nous est parvenu un communiqué du CENOU dans lequel, il a précisé aux étudiants qu'ils ont jusqu'au 20 de ce mois pour transmettre au CENOU leur demande en logement pour la cité vacances (cf Encadré).

Roukiétou Soma

Evodie Boudo

(Stagiaire)

Encadré

Les résidents de la cité universitaire de Kossodo en mouvement

Le 10 août 2022, le climat a été délétère à la cité universitaire de Kossodo.

La cause, les locataires de lieux se sont opposés à la fermeture de leurs chambres, en vue de rejoindre la cité-vacances retenue.

Les résidents de cette cité ont pris en otage la direction générale du CENOU tout en empêchant la circulation sur la Route nationale n°3.

D'autres se sont accaparés des véhicules de l'Etat pour une parade sur les lieux. Dans cette " démonstration ", deux d'entre eux ont chuté du véhicule. La direction générale du CENOU a fait conduire les blessés au centre médical de Kossodo pour une prise en charge.

Arrivés sur les lieux, le secrétaire général du MESRI et le directeur général du CENOU ont fait libérer la voie avant de convier les délégués des manifestants à une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur de le Recherche et de l'Innovation.

Des conclusions de cette rencontre, les étudiants ont jusqu'au 20 août 2022 pour transmettre au CENOU les demandes en logement pour la cité vacances.

Le point sera transmis au ministre, au plus tard le 23 août 2022, pour une prise de décision.

L'eau et de l'électricité ont été rétablies dans la cité universitaire de Kossodo.

En rappel, les étudiants de ladite cité devraient rejoindre les cités vacances au plus tard le 31 juillet 2022.