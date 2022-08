Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 11 aout2022

Mali : Diplomatie- Entretien téléphonique Goita- Poutine

La présidence malienne confirme que le chef de la junte le colonel Assimi Goïta a eu un entretien hier mercredi avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont félicités des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire. Selon un proche du colonel Assimi Goïta, l’entretien aurait duré un peu moins de 30 minutes. (Source : Rfi)

Mali: Attaques terroristes de Tessit- Un deuil national de trois jours décrété

Le bilan de l’attaque qui a frappé dimanche dernier un camp militaire près de Tessit, dans la région de Gao, a été revu à la hausse : 42 morts, soit le plus lourd bilan pour les Fama depuis fin 2019. Le gouvernement a confirmé ce bilan de 42 soldats tués dans un communiqué publié dans la soirée. Il évoque une attaque terroriste « complexe et coordonnée » et dit avoir neutralisé 37 assaillants. Un deuil national de trois jours a été décrété à compter de ce jeudi. ( Source : APAnews)

Guinée : Fonctionnement des partis politiques- Le gouvernement ouvre un autre front

Selon africaguinee.com, après la dissolution du Front national pour la défense de la constitution (Fndc), le gouvernement veut « fouiner » dans le fonctionnement des partis politiques. Les autorités de la transition veulent s’assurer que les partis politiques fonctionnent en conformité avec les Lois en vigueur. Une mission du département de l’administration du territoire et de la décentralisation est attendue du mardi 16 août au jeudi 15 septembre 2022 dans les sièges des partis politiques, a appris Africaguinee.com de sources officielles.

Niger : Zlecaf- Un sommet extraordinaire à Niamey

Selon l’Anp, au terme d’une audience avec le Président de la République, le Secrétaire général de la Zlecaf a déclaré être venu à Niamey pour « informer le Président nigérien de la tenue d’un sommet extraordinaire sur la Zlecaf, le 25 novembre 2022 à Niamey au Niger ». L’annonce a été faite par le Secrétaire Général de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (Zlecaf), M. Wamkele Keabetswe Mene, le mercredi 10 août 2022 à Niamey, au sortir d’une audience avec le Président de la République Mohamed Bazoum.

Sénégal : Diaspora- Le parquet d’Orléans place en détention provisoire un sénégalais

Le parquet d’Orléans a placé en détention provisoire le Sénégalais Mamadou Souleymane B. pour l’assassinat de sa compagne Clothilde G. enceinte de huit mois. Cette dernière est morte le 3 août 2022. Il est mis en examen pour meurtre accompagné d’actes de torture et de barbarie, tout comme sa femme sénégalaise Dieynaba aussi enceinte qu’il présentait comme sa nièce et avec qui il a eu un enfant âgé de trois ans. (Source : sene.news)

Côte d’Ivoire : Formation - Un lycée professionnel bientôt à Kong

Le Premier ministre, Patrick Achi, a procédé le mercredi 10 août 2022 à Kong, à la pose de la première pierre du Lycée professionnel et de l´Hôpital général de la ville. Sur les terres du Président de la République Alassane Ouattara, il n’a pas manqué de remercier les parents du Chef de l’État. Mais aussi et surtout pour le bitumage de l’axe Nassian-Kafalo-Tehini, la construction du lycée professionnel, la construction de l’hôpital général et le projet d’installer des équipements pour l’élevage. (Source : l’Expression)

Burkina Faso : Conseil des ministres-La création de formations militaires annoncée

Le gouvernement burkinabé vient d’annoncer la création de formations militaires. « L’armée, toujours dans sa dynamique de montée en puissance et de mettre en application sa stratégie de maillage territorial, met en place un plan qui va lui permettre de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d’être encore plus efficace et plus proche des populations(…)Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude des populations dans les zones rurales et les zones périurbaines »,Indique-t-on de source gouvernementale. ( Source : Burkina 24)

Rca : Financements occultes- Grand bruit à l’Assemblée nationale

L’institution, et en particulier son vice-président Évariste Ngamana, aurait frauduleusement contribué à la mobilisation des populations en faveur de la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l’État. Selon Jeune Afrique, c’est une circulaire datée du 29 juillet qui a, une nouvelle fois, mis le feu aux poudres de l’Assemblée. Signée de la main du président de la chambre, Simplice Mathieu Sarandji (Sms), celle-ci indique qu’il a été donné à l’ancien Premier ministre, par ailleurs chef de l’administration et ordonnateur des dépenses parlementaires.