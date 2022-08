Sénégal: 14éme congrès du SAES - Le Pr David Celestin Faye élu secrétaire général national

Le Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (SAES) a procédé au renouvellement de son bureau national, le dimanche 7 août 2022, à l'occasion de de son 14ème congrès, tenu à l'auditorium de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Placée sous le thème : " Enseignement supérieur au Sénégal : Défis de la qualité ", la rencontre a débouché sur l'élection du Professeur David Celestin Faye, comme nouveau secrétaire général national du syndicat.

C'est acté ! Le Professeur David Celestin Faye de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis devient le nouveau secrétaire général national du Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (SAES). Ses pairs l'ont élu à ce poste lors des votes survenus le dimanche 7 août 2022, dans le cadre du 14éme congrès du syndicat organisé à l'auditorium de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. " Enseignement supérieur au Sénégal : Défis de la qualité " a été le thème retenu pour cette édition. " Nous étions déjà dans le bureau national, nous allons continuer à consolider les acquis du syndicat et essayer de faire avancer de tous points de négociation dans la courtoisie, mais aussi dans la fermeté ", a promis le nouveau patron du SAES.

" Tout est urgence aujourd'hui. D'abord, le bouclage des travaux liés aux infrastructures dans les universités, l'équilibrage des budgets, le recrutement conséquent d'enseignants pour permettre l'amélioration du taux d'encadrement dans l'enseignement supérieur ", a précisé le chargé d'Enseignements à l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) de sciences appliquées et de technologie de l'UGB. " Nous allons rapidement commencer à communiquer avec l'opinion publique pour qu'on puisse comprendre la situation actuelle des Universités sénégalaises. Tout cela dans une démarche de citoyenneté et patriotique afin qu'on arrive à résoudre les problèmes de l'Enseignement supérieur ", a annoncé la même source. Et le successeur du Professeur Malick Fall d'en rajouter une couche : " Le SAES reviendra bientôt avec une feuille de route, avec des points sur lesquels, nous voudrions que le gouvernement prenne des engagements ou respecte ses promesses ", a assuré le syndicaliste, lors d'un face à face avec les journalistes.

Composition du nouveau bureau national du SAES

Durant le scrutin, la population électorale du Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (SAES) était composée de 338 votants, dont 5 absents. Ce qui a porté le nombre de suffrages exprimés à 333. Les résultats sont déclarés comme suit : Secrétaire général national : David Celestin Faye (230 voix), Secrétaire général national adjoint : Arfang Diamanka (225 voix), Secrétaire aux Revendications : Cheikh Tidiane Dièye (228 voix), Secrétaire adjoint aux Revendications : Elhadj Malick Sy Camara (162 voix), Secrétaire à l'Administration et à la Communication : Ndiémé Sow (224 voix), Secrétaire adjoint à l'Administration et à la Communication : Patrice Coréa (240 voix), Trésorier général : Léopold Tendeng (250 voix), Trésorier général adjoint : Thierno Thioune (296 voix), Secrétaire à l'Organisation : Issa Samb (216 voix), Secrétaire adjoint à l'Organisation : Oumar Diallo (245 voix), Secrétaire aux Relations extérieures : Ousseynou Thiam (208 voix), Secrétaire adjoint aux Relations extérieures : Sidi Ndoye (212 voix), Secrétaire aux Affaires scientifiques et culturelles : Alpha Oumar Bâ (209 voix), Secrétaire adjoint aux Affaires scientifiques et culturelles : Elhadj Oumar Mbow (210 voix), Secrétaire aux Affaires sociales : Serigne Dame Dieng (260 voix), Secrétaire adjoint aux Affaires sociales : Mamadou Tandian (252 voix).