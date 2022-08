Algérie: Le défilé militaire impressionnant du 5 juillet est "un message de fidélité" envers les Chouhada

Alger — L'image "rayonnante" présentée par l'Armée nationale populaire (ANP) à travers l'organisation "rigoureuse" du défilé "impressionnant", lors du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est un "message de fidélité" envers les Chouhada et l'expression de sa "détermination" à protéger et à défendre le pays avec "dévouement, en toutes circonstances", a souligné la revue El-Djeïch dans l'éditorial de son dernier numéro.

"L'image rayonnante présentée par l'ANP en cette occasion qui, pour les Algériens, est l'un des plus grands événements nationaux, est avant tout un message de fidélité envers les Chouhada et l'expression de sa détermination à protéger et à défendre notre pays avec dévouement, en toutes circonstances", a relevé la revue.

"Comme attendu, en cette journée qui a sa symbolique et sa signification dans la conscience collective de la Nation, dès lors qu'elle concerne le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, l'ANP a relevé le défi et remporté le pari. Notre vaillante armée a présenté un défilé militaire au niveau de l'événement et qui, autant il a suscité fierté et orgueil au sein du peuple algérien, a impressionné l'assistance parmi les invités de l'Algérie et tous ceux qui l'ont suivi à travers les chaînes de télévision internationales qui ont retransmis l'évènement", a-t-elle ajouté.

"En vérité, le succès remarquable de l'impressionnant et grandiose défilé militaire, exécuté par l'ANP avec professionnalisme et maîtrise dans la matinée du 5 juillet 2022, est l'expression du sentiment de responsabilité qu'éprouvent ses éléments envers le pays et les citoyens et de leur désir d'assurer sa réussite", a fait savoir la revue El-Djeïch.

Elle a souligné, à ce titre, que ce défilé "était porteur d'un message au peuple algérien, en premier lieu, en vue de le rassurer, mais aussi à l'extérieur pour signifier que les équipements sophistiqués dont est dotée notre armée sont exclusivement destinés à la défense de la Patrie, comme l'a rappelé le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'ANP".

La revue a souligné que "l'organisation rigoureuse du défilé, sous tous ses aspects, et sa parfaite exécution par les différentes formations, ont apporté la preuve que les différentes déclarations émanant du président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'ANP, ayant trait à la possession par l'ANP des facteurs de force de dissuasion lui permettant de défendre la souveraineté nationale et l'unité du peuple, n'étaient pas de simples paroles destinées à la consommation, mais une réalité exprimant les succès de notre armée sur la voie du développement permanent".

El-Djeïch a mis en exergue "la réussite acquise par la digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) après des efforts persévérants et conformément à une stratégie soigneusement étudiée pour parvenir à ce stade d'avancement au service de l'intérêt suprême de la Nation".

Dans le même cadre, elle a indiqué que "le haut niveau dont ont fait preuve les formations ayant participé à ce défilé montre, sans l'ombre d'un doute, qu'elles ne l'auraient pas atteint et laissé une bonne impression sur tout le monde, sans le haut niveau de formation et d'instruction dispensé aux éléments dans les différents établissements de formation relevant de l'ANP et la formation continue au niveau des unités, en application des programmes de préparation au combat".

A ce propos, la revue El-Djeïch a fait savoir que "les différents établissements de formation de l'ANP ont vécu, en ce mois de célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, au rythme des cérémonies de sortie de nouvelles promotions".

"Ces dernières qui ont reçu une formation de qualité dans diverses spécialités militaires et scientifiques, viendront renforcer les rangs de notre armée par de jeunes compétences armées des diverses connaissances théoriques et pratiques et constitueront, à leur tour, un apport important au processus de développement de l'ANP et un rempart imprenable contre toute tentative d'atteinte à la souveraineté, à l'indépendance et à la stabilité de la Patrie", a-t-elle poursuivi.

Elle a mis en évidence que "ce qui a été réalisé dans le domaine de la formation est le résultat du pari fait par le Haut commandement de l'ANP sur la ressource humaine, en lui assurant une formation d'excellence, au diapason du niveau atteint par les grandes écoles militaires de par le monde".

Elle a ajouté qu'"il est aussi le fruit de l'importance que lui porte Monsieur le président de la République qui veille personnellement, depuis son accession à la magistrature suprême, à superviser les cérémonies de sortie de nouvelles promotions à Académie militaire de Cherchell +Houari-Boumediene+, dont il suit avec intérêt le déroulement et les innovations introduites d'année en année".

"Aussi, alors que nous célébrons le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et à la veille de la célébration de la Fête nationale de l'ANP correspondant au 4 août, il incombe aux personnels de notre armée de poursuivre le parcours dans la fidélité aux valeurs de nos glorieux aînés, en redoublant d'efforts à tous les niveaux et domaines. Avec sa glorieuse Histoire et son brillant avenir, l'Algérie mérite de tous davantage de sacrifices qui, aussi grands soient-ils, n'atteindront en aucun cas ceux consentis par les martyrs des résistances populaires, de la Révolution libératrice et du devoir national", a conclu la revue.