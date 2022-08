Sénégal: De l'étroitesse des partis politiques

billet

Un parti politique n'est qu'une partie d'un ensemble appelé peuple et/ou pays qui constitue le tout. Comment une partie d'un tout pourrait être plus importante que l'ensemble dont elle est issue ?

C'est ce que veulent nous faire croire les politiques. La somme de volontés particulières ne peut automatiquement valoir volonté générale comme l'a fait remarquer Jean-Jacques ROUSSEAU. Les partis politiques sont des associations partielles par rapport à la grande association qu'est le pays. Il s'agit d'une minorité de personnes organisées qui s'impose à la majorité.

Certes, il n y a pas de réelle démocratie sans partis politiques, peut-on dire. La pluralité et la liberté des partis constituent, de nos jours, des conditions primordiales de la démocratie. Les partis concourent à l'expression du suffrage selon les constitutions française, italienne, sénégalaise (art. 4 al 2), à la formation de la volonté politique selon la constitution allemande. Toutefois, " je me méfie des partis politiques, ils deviennent vite des partis-pris " comme disait le penseur. C'est l'opposition d'intérêts particuliers alors que la société doit être gouvernée sur la base d'intérêts communs.

Pour ce qui nous concerne, d'emblée, un constat s'impose : le Sénégal est un tout petit pays par sa superficie, un espace si réduit où s'engouffre une multitude d'associations, ces partis politiques dont certains n'existent que de nom. L'électorat est si mince que même un Président de la République aussi démocratiquement élu soit-il, reste toujours élu par une minorité de sénégalais, soit moins de 3 000 000 de votants. Si des électeurs inscrits sur les listes électorales on enlève tous ces abstentionnistes, qu'en reste-t-il ? Une élection permet d'avoir un indice sur l'intérêt général.

A l'élection présidentielle du 24 février 2019, la 11ème depuis l'indépendance, sur 16 209 125 sénégalais, il y avait 6 683 043 inscrits contre 5 302 349 en 2012 d'une part et, d'autre part, 4 428 680 votants contre 2 735 136 au premier tour en 2012 puis 2 915 893 au second tour. En 2019, le Président élu avait obtenu 58,26% des voix, mais seulement 2 555 426 de nos concitoyens avaient voté pour lui contre 1 909 244 en 2012 même si cela représentait 65,80% des voix après les 26,58% du premier tour.

Ce chiffre représente la majorité d'une minorité de sénégalais (2 555 426 sur 16 209 125, soit 15, 76% des sénégalais ont élu le Président de la République). Malgré l'aspect positif de la démocratie, un Président de la République et tous les élus du système sont choisis par une minorité de concitoyens (un pourcentage des votants) même si c'est mieux qu'une dictature. C'est plus flagrant dans un pays avec de grands électeurs comme les Etats-Unis d'Amérique. Cependant, le respect est dû aux constitutions qui déterminent la manière dont le pouvoir s'acquiert et s'exerce. L'élection du Président de la République au suffrage universel en est une émanation.

L'esprit qui a guidé ce choix à travers le monde était d'en faire un chef placé au-dessus des partis, un Chef d'Etat et non point un chef de parti. Pourquoi se contenter de moins (un parti politique) si on a la possibilité d'avoir plus (un Etat) ? Qu'il nous soit permis d'ajouter que c'est le suffrage de citoyens qui est sollicité certes mais qu'il répond à des critères préétablis que sont les conditions requises pour devenir électeur ayant trait notamment à la nationalité, à l'âge et au casier judiciaire (jouir de ses droits civiques) pour ce qui concerne le Sénégal.

Les deux élections ne sont pas de même nature mais on peut rappeler que pour les législatives de 2022 (liste avec nombre de candidats égal au nombre de suppléants, sans vote préférentiel ni panachage mais pour la 1ère fois au Sénégal une équipe A constituée uniquement de titulaires séniors a joué contre une équipe Aʹ ou B composée exclusivement de remplaçants ou juniors, comme si le ridicule ne tuait plus), le corps électoral est constitué de 7 036 466 inscrits et 3 281 583 votants, soit 46,64% et 20 697 votes blancs et nuls. Dès lors, pourquoi les politiques se bombent le torse si fièrement, pensant être plus légitimes et plus représentatifs que tous les autres ? Certains chefs religieux et artistes mobilisent plus de monde qui, de surcroît, contribuent financièrement et de manière volontaire.

Les politiciens à la solde de l'Etat et des collectivités territoriales sont rémunérés à travers des impôts et taxes prélevés sur tout le territoire sénégalais. Les politiciens, surtout ceux au pouvoir, doivent se garder d'avoir le triomphe exagéré. Ils exercent leurs activités dans des périmètres très étroits et, tous pris ensemble, sont de loin moins nombreux que la somme des autres citoyens. Ils coûtent cher, beaucoup trop cher si on y ajoute les détournements de deniers publics. Nos problèmes sont-ils résolus pour autant ? Que nous rapportent-ils par comparaison avec qu'ils coûtent ? Plus de soixante (60) ans après les indépendances, l'Afrique se rapproche-t-elle davantage du développement ? C'est à nous tous d'en juger.

L'étroitesse des partis politiques entraîne l'étroitesse d'esprit de beaucoup de politiciens qui pensent que le monde s'arrête à leur formation politique. Le plus souvent, les coalitions se forment et se défont au gré du vent. Est-ce sur la base de l'intérêt du peuple ou de celui des partis, ou encore de ceux qui sont au sommet des partis ? Chacun a le loisir d'apporter sa réponse à cette interrogation. Le choix des responsables du parti se fait-il sur la base de la compétence, de la capacité intellectuelle ou de la représentativité (nombre de personnes susceptible d'être mobilisé) et de qu'ils traduisent par légitimité ? Pourquoi être démis de ses fonctions si on perd une élection, quels que soient le sérieux, la compétence de la personne concernée? La performance de la structure qu'elle dirige importe peu. On peut dire que ce n'est pas la notion de développement, le progrès tout court qui anime ces gens-là qui pensent ainsi. Nous avons eu la naïveté de croire que c'est fort justement dans la conduite d'un Etat que l'intelligence devrait être la denrée la plus recherchée et utilisée.

D'ailleurs ne semble-t-on pas inciter les dirigeants d'établissements publics à détourner l'argent du contribuable en leur faisant croire qu'ils disposent de moyens non pour améliorer le fonctionnement de leur structure mais pour battre campagne ? Quel politicien encore aux affaires lance un appel à l'honnêteté, à la loyauté, à la sobriété ? Il faut être un exemple pour s'aventurer dans la morale. Les " grandes gueules ", les détourneurs invétérés de deniers, les insulteurs publics qui ne sont pas encore capables de proférer en poésie même si c'est devenu " un art ", sont les mieux appréciés par la hiérarchie comme pour dire aux autres qu'ils devraient suivre ces mauvais exemples. La politique est devenue, malheureusement, une voix rapide pour s'enrichir sans le mérite correspondant. De plus en plus de politiciens ont un esprit étroit, suivent aveuglément des consignes qu'un doué de raison aurait du mal à accepter, par exemple l'interdiction de parler d'un sujet (mandat) sous peine de sanctions comme au temps des inquisitions et autodafés, le fait de renier la doctrine de son parti pour une alliance de circonstance. On commence par brûler les idées, on finit par les personnes. Comment prétendre aimer quelqu'un si on s'interdit de lui dire la vérité ?

Au lieu d'utiliser notre énergie et notre intelligence à inventer des raccourcis qui nous mènent vers l'émergence ou le développement, on les utilise pour abattre des adversaires dans son propre camp et chez les concurrents d'en face. On donne des coups plus meurtriers que dans les sports de combat, parfois avec l'intention d'éliminer définitivement. Certains sont devenus experts dans la fabrication de faux renseignements destinés aux plus hautes autorités. C'est dire quelle étroitesse d'esprit dans les partis politiques et chez de nombreux politiciens. Certains étoufferaient vite dans un cadre ou la libre pensée n'a pas toujours sa place et où les coups tordus, enrobés de vraisemblance et à dose homéopathique, sont distillés sans avoir l'air d'y toucher. Les bonnes théories cèdent la place à une logique de parti, donc partisane. Des intellectuels, universitaires et hauts cadres, ont choisi massivement d'éviter la piste qui mène à la politique et ont laissé la place à des médiocres qui finissent par décider pour eux et pour des sénégalais silencieux et inactifs.

En politique sénégalaise et africaine, ce ne sont pas toujours ceux qui ont une torche qui se mettent devant pour éclairer la voie, ce ne sont pas les locomotives qui tirent les wagons et voilà pourquoi les personnes et les biens transportés arrivent rarement à bon port et à temps. Nous sommes en retard par rapport aux pays occidentaux mais, bizarrement, au lieu de presser le pas, nous le ralentissons si nous ne marchons pas à reculons. Pour être honnête, ce n'est pas à l'opposition qu'il faut demander des comptes mais plutôt ceux qui se sont portés volontaires pour conduire nos destinées et qui ont été élus pour des résultats qu'ils ont mentionnés dans leur programme. Ils ont une obligation de résultats parce que le peuple s'est fait l'obligation de leur donner plus que les moyens de travailler. Mais qu'est-ce une profession de foi sans foi ?

Nonobstant ces écueils, j'écoute toujours ceux qui nous dirigent avec l'espoir qu'un jour, à la place de débats stériles, ils nous diront la bonne recette pour régler ou diminuer le problème du chômage, de l'inflation, de l'éducation et de la protection sociale pour tous, de l'assainissement, de la voirie. Rien que cela.

Une voix interne me dit : comment des individus qui n'ont jamais fait l'apprentissage du leadership, n'ont pas su se gérer eux-mêmes dans une étape antérieure, pourraient subitement gérer toute une communauté sans aucune formation? Ah, politique, quand tu nous tiens dans ton étroitesse !