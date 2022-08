Sénégal: S.E.M. Xiao Han, ambassadeur de Chine au Sénégal - "Il n'existe qu'une seule Chine dans le monde"

En réponse à la récente visite de Mme Pelosi à Taïwan, l'ambassadeur de Chine au Sénégal Son Excellence Xiao Han a tenu à indiquer qu'il n'existe qu'une seule Chine dans le monde et que Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois.

Mais aussi "le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique gouvernement légal représentant toute la Chine. Cela est explicitement consacré par la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1971. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, 181 pays ont établi des relations diplomatiques avec la Chine sur la base du principe d'une seule Chine. Le principe d'une seule Chine est un consensus universel de la communauté internationale et une norme fondamentale régissant les relations internationales" a éclairé Xiao Han.

En rappelant que dans le communiqué conjoint sino-américain de 1979 de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Usa, que les États-unis d'Amérique reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légal de la Chine.m il a poursuivi qu' avant le départ de Mme Pelosi, le gouvernement chinois a fait beaucoup de travail comme avertissement. " Ignorant le fondement politique des relations sino-américaines et la souveraineté et l'intégrité territoriale chinoises, elle a insisté sur la visite, ce qui envoie un signal totalement erroné aux forces sécessionnistes visant l'" indépendance de Taiwan " et sabote gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. C'est pourquoi nous exprimons notre opposition ferme et notre dénonciation forte " a fait comprendre l'ambassadeur Xiao Han.