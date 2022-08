Afrique: Secteur tertiaire sénégalais - Hausse de Chiffre d'affaires dans le commerce et les services au mois de mai

L'activité du secteur tertiaire sénégalais, au mois de mai 2022, est caractérisée par une hausse en rythme mensuel du Chiffre d'affaires (Ca) des sous-secteurs du commerce (+12,1%) et des services (+2,0%), selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'accroissement du Ca des services est principalement imputable à la progression de celui de l'"Hébergement et Restauration" (+29,0%), des "Transports" (+12,3%) et dans une moindre mesure, des "Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives " (+1,7%) et des "Activités financières et d'assurance " (+1,4%).

Par ailleurs, l'agence confie dans son rapport intitulé " Repères statistiques " que concernant l'activité commerciale, la dynamique des ventes est due conjointement à la performance du "Commerce de détail" (+14,3%), du "Commerce de gros" (+7,5%) et du "Commerce et réparation d'automobile et de motocycles" (+6,7%).