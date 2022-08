Cote d'Ivoire: 11ème édition du FESTIROIS - Le circuit de l'enracinement de la paix en Côte d'Ivoire lancé !

"Dialogue interreligieux et célébration de la paix, une " seconde religion " pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique et des ODD ". C'est le thème de la 11ème édition du Festival international des Rois et des Reines, dont la célébration a débuté hier à l'Hôtel du Golf à Cocody-Abidjan, par une cérémonie œcuménique.

Pour cette journée inaugurale, le Pr Amoa Urbain, recteur de l'Université Charles Louis de Montesquieu, a battu le rappel des guides religieux, des leaders communautaires et d'éminents universitaires.

En procédant au lancement du Festirois 11 au Golf Hôtel, Amoa Urbain voudrait donner corps à sa pensée qui est que " le spirituel précède le réel ". C'est donc tout à propos qu'il a tenu à ce que, ce 1er août, date de lancement du Festirois 11, " les guides spirituels et religieux de toutes les confessions, enlèvent toutes les souillures de l'Hôtel du Golf pour les jeter dans la lagune. Et la fine pluie qui tombe ce matin est un grand signe. Puisse cette nation demeurer en paix et l'acte que nous posons ici est un acte de grande puissance spirituelle. D'ici est partie la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, un Ivoirien nouveau, il est important que nous appelions au maintien de la paix, surtout pour les échéances électorales prochaines ".

Et tous les guides religieux, des différentes confessions présentes ont fait cet exercice d'exorcisme pour faire précéder le spirituel à toute autre forme de célébration.

Le mardi 2 août, le Festi-roi sera à Tiassalé pour consolider la paix à travers des prières et à Kocumbo pour poser la 1ère pierre de la " Smart city " d'Akrouba.

Du 3 au 7 août, à Yamoussoukro des prières et un colloque en faveur de la paix et la pose de la 1ère pierre de " la Maison unie des ancêtres " seront au menu, au même moment que la célébration des festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la cité de Félix Houphouët-Boigny.

Le 8 août, c'est le départ pour le village d'Akawa, à Bouaké, pour visiter la forêt sacrée de Gnamônou où repose la Reine Pokou.

La route des reines et rois (Festi-Rois) est le programme culturel de l'université Charles-Louis de Montesquieu qui " prend en compte les ODD comme le Président de la République, Alassane Ouattara, le recommande : l'Université nouvelle qui apporte des solutions aux problèmes de la cité ", a-t-il expliqué.

Plusieurs têtes couronnées au nombre desquelles des rois et chefs, des reines mères arrivent du Cameroun, du Ghana, du Liberia, de la Sierra Leone, un prêtre de la Caroline du Sud, sans oublier les chefs et rois de Côte d'Ivoire.