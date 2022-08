Cote d'Ivoire: Kouto-Gbon-Kolia - Les secrétaires départementaux RHDP élus vont porter plainte

Les évènements malheureux qui ont émaillé l'élection des secrétaires départementaux du RHDP le 23 juillet dernier ne doivent pas restés impunis.

Les coupables doivent être poursuivis et punis. C'est en tout cas le souhait de la liste "Cohésion" victorieuse du scrutin. Ses membres que sont Diakaridia Bamba, Koné Zié Siriki et Ballo Tiémoko ont décidé de porter plainte. Ils l'ont signifié samedi dernier à la presse à Cocody. Diakaridia Bamba, leur porte-parole, a déploré les incidents survenus à certains endroits le jour du scrutin. Il a précisé que l'acte de vandalisme commis par des individus bien identifiés n'a pas interrompu le bon déroulement du processus électoral.

" Cet incident a été vite maitrisé et les élections se sont poursuivies. D'ailleurs ces scrutins ont été certifiés et validés par la direction du RHDP ", a-t-il expliqué. A l'en croire, ces incidents sont qualifiés par la direction du parti de "mineurs". Toutefois, Diakaridia Bamba et ses camarades ont donc décidé de porter plainte contre un élu de cette localité. Selon eux, ce dernier serait l'instigateur de cet incident. C'est pourquoi, ils disent avoir décidé de saisir l'institution dans laquelle siège ce dernier, puis leur parti et la justice ivoirienne.

" Nous craignons pour notre sécurité", s'est inquiété le porte-parole. Les nouveaux secrétaires départementaux du RHDP à Kouto ont toutefois félicité le ministre Bruno Nabagné Koné, ex-coordonnateur régional du RHDP dans la région de la Bagoué, pour son leadership. Soulignant qu'avant les élections des secrétaires départementaux, le ministre Bruno Koné avait lancé un appel à l'apaisement et au sens de la responsabilité des candidats. En commandant en chef, ce dernier a fait du retour de la cohésion entre les populations et les responsables politiques et cadres de la région son cheval de bataille.