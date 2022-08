Angola: Le leader du MPLA annonce la construction d'une nouvelle ville-dortoir à Malanje

Malanje (Angola) — Le candidat à la présidence de la République par le MPLA, João Lourenço, a annoncé ce mercredi la construction d'une nouvelle ville-dortoir dans la province de Malanje avec 2 500 logements. Dans un rassemblement politique, tenu dans le camp de Ferrovia, à la périphérie de la ville de Malange, le président du MPLA a déclaré que la nouvelle ville-dortoir aura dix fois le nombre de maisons de la ville-dortoir de Carreira de Tiro, actuellement en construction dans cette Région.

Il a appelé les autres segments de la société (secteurs privé et coopératif) à ne pas renoncer à ce "créneau de marché" consistant à construire plus de logements au profit des citoyens. Il a noté que si chacun, l'Etat, le secteur privé, la coopérative et les citoyens, construisent individuellement des maisons, le problème du logement dans le pays sera résolu.

João Lourenço a également annoncé la conclusion des infrastructures intégrées dans la province de Malange, assurant qu'une autre source de financement avait déjà été trouvée pour la réalisation de ces projets, ainsi que la route Malange/Caluma, en décembre de cette année.

La route Caluma/Luio devrait être achevée en avril de l'année prochaine, selon João Lourenço. Il a rappelé que, tout au long de son mandat, les routes Lucala/Cacuso, Caculama/Talamungongo, Mussolo/Dumba Cabango, Tala Mungongo/Cabundi Catembo avaient été achevées, ainsi que la route qui donne accès à l'Institut Agro-alimentaire, dans la ville de Malange.

Nouvel hôpital

Dans son discours, qui a duré plus d'une heure, João Lourenço a également annoncé la construction de l'hôpital général de Malanje, qui comptera 200 lits.

La ministre de la Santé, Silvia Lutukuta, a récemment posé la première pierre pour la construction de l'hôpital susmentionné.

Admission des professionnels de santé

Selon le leader du MPLA, au cours de cette année, 265 autres personnels de santé seront admis dans la province de Malanje.

Il a rappelé que, durant le mandat, l'Exécutif a admis, en trois ans, dans cette région, 1 322 professionnels de santé, dont des médecins, des infirmiers et des techniciens.

PIIM

La province de Malange bénéficie également de diverses infrastructures réalisées dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), notamment des écoles primaires et secondaires, des hôpitaux, des postes et centres de santé.

Le PIIM vise à matérialiser les actions d'Investissement Public (PIP), de Dépenses d'Appui au Développement (DAD) et d'Activités de Base, avec une priorité aux actions sociales, afin d'inhiber l'exode rural et de favoriser une croissance économique, sociale et régionale plus inclusive.

Ce plan, mis en œuvre par l'Exécutif, vise à accroître l'autonomie des 164 municipalités d'Angola dans le cadre de la politique de déconcentration et de décentralisation des compétences administratives et à accroître la qualité de vie sur l'ensemble du territoire national.

Eau potable

Très applaudi, João Lourenço a annoncé la conclusion, ce mois-ci, du projet de renforcement de la capacité de distribution d'eau de la municipalité de Cangandala, qui bénéficiera à plus de 10 000 habitants.

En outre, plus de 160 000 habitants de la capitale provinciale, Malanje, bénéficieront également d'un système d'eau potable ce mois-ci, a conclu João Lourenço.

Pour les élections du 24 de ce mois, pour lesquelles les partis politiques MPLA, UNITA, PRS, FNLA, PHA, APN, P-NJANGO et la coalition CASA-CE sont en lice, 14 millions 399 mille électeurs sont inscrits, dont 22 mille 560 dans la diaspora, répartis dans 12 pays. Ce sera les cinquièmes élections en Angola, après celles de 1992, 2008, 2012 et 2017, toutes remportées par le MPLA.