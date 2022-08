Congo-Brazzaville: Semi - Marathon international de Brazzaville - Plus de 800 athlètes prendront le départ

Le traditionnel Semi-marathon international de Brazzaville (Smib) va reprendre ses droits après deux années d'interruption causée par la pandémie de covid- 19. La 17e édition va se courir, le 14 août, sous le haut patronage du président de la République. Le comité de direction l'a confirmé au cours de la conférence de presse qu'il a animée le 10 août. " L'énergie au service du sport pour l'unité des peuples dans la protection de l'environnement ", tel est le thème de la compétition sur un circuit de 21,100 km et mettra aux prises huit cent trente et un athlètes nationaux et huit internationaux.

" Les déplacements au niveau mondial sont aussi très difficiles même si la pandémie est en train de stagner. Aux dernières nouvelles, il y en a deux qui ne pourront plus venir, parce qu'ils sont déclarés positifs à la covid-19. Ambition sport et loisirs (Asel) qui nous accompagne pourrait vous dire exactement quel est le palmarès de chacun d'entre eux ", a justifié Pascal Akouala Goelot, l'un des membres du comité de direction de la compétition .

Ce nombre, a-t-il précisé, pourrait passer à neuf cents grâce à l'inscription des athlètes hors quota. Les organisateurs espèrent, cette fois-ci, avoir un bon cru lors de cette édition même si, pour le compte de cette 17e édition, le comité de direction a décidé de se passer des services des athlètes congolais expérimentés et anciens vainqueurs de l'épreuve nationale.

Eric Semba, Mael Okouéké, Nelson Biyoko, Guelor Vouenzé et Dieudonné Moukilou chez les messieurs et Jodel Ossou, Clem Mambeké, Melvie Moundzonguelé, Gertypherie Mantsogny et Mariam Gana chez les dames, placés pendant neuf mois dans un centre de formation de haut niveau au Kenya par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) pour améliorer leurs performances, ont brillé par "une indiscipline caractérisée envers les autorités de la Fédération congolaise d'athlétisme et de la SNPC , sponsor officiel de la compétition ", souligne la décision n°2/CD/SMIB 2022, ne participeront pas à cette édition .

" Pour ceux qui étaient partis au Kenya, le comportement n'était pas meilleur. Une athlète qui déroge à certaines régles ne peut que subir la sanction de la non-participation, parce qu'il n'a pas été un athlète modèle. Ce qu'ils ont fait au Kenya a été insupportable pour le sponsor et la fédération ", a-t-il expliqué.

La voie est toute tracée pour consacrer un nouveau vainqueur ou une nouvelle championne des épreuves nationales. Outre l'absence des habitués, le chronométrage sera la particularité de cette édition . "Il y aura quelque chose qui va changer un petit peu par rapport à l'évolution des techniques de puces, qui ont déjà servi dans différentes courses ", a-t-il fait savoir.

Après avoir fait du surplace en dix-sept éditions, le comité de direction entend donner le meilleur de lui-même pour faire entrer la compétition dans une autre dimension. " Nous sommes en train d'attendre le label de la Confédération africaine d'athlétisme pour pouvoir rentrer dans son calendrier qui est très compact.

Peut-être pour cette édition, on va remplir toutes les conditions par rapport aux choses qu'on a fait venir pour atteindre cet objectif ", a souligné Pascal Akouala. L'histoire du Smib, faut -il le rappeler, remonte à 2001, lorsque le président de la République avait organisé le marathon de la paix pour fédérer la jeunesse congolaise, lui donner une âme citoyenne et civique, et l'amener au cœur de la reconstruction de la paix sociale et de l'unité nationale mises à mal par les affrontements récurrents que le pays a connus.

La compétition soutient la volonté politique du chef de l'Etat de faire converger les jeunes vers un seul et même objectif: consolider la paix; faire prendre aux jeunes une part active dans ce processus; favoriser le brassage de la jeunesse, afin d'abandonner toute velléité de conflit. Le Smib est organisé chaque année sur le thème:

" Energie au service du sport pour l'unité des nations. " Pour cette 17e édition, la SNPC, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, accompagne les actions du gouvernement dans tous les secteurs d'activités de la sphère nationale dont le sport ", a précisé la SNPC.