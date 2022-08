Congo-Brazzaville: Le directeur départemental de la population installé dans ses fonctions

Le directeur départemental de la population de Pointe-Noire, Davy Stany Missirimbassi, a été investi dans ses fonctions, le 9 août, par Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire en présence de Paul Oyeré Moké, directeur général de la population et de plusieurs autres responsables administratifs.

La nomination de Davy Stany Missirimbassi s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de la direction générale de la population intervenue en 2018, instituant les directions départementales de la population auparavant rattachées à la direction départementale de la santé.

Dans la lettre de mission, Paul Oyeré Moké, directeur général de la population, a reprécisé et défini les orientations de son admnistration à l'endroit du directeur départemental entrant, entre autres, mettre en œuvre les stratégies et programmes du gouvernement en matière de la population et santé dans les départements, contribuer à l'élaboration du bulletin sur les indicateurs de santé et de population, assurer en liaison avec la direction départementale de soins et services de santé et l'observatoire national des décès maternels, néonatals et infantiles de suivi des indicateurs de la santé, de la mère et de l'enfant, notamment la mortalité maternelle néonatale, infantile infanto-juvénile et de décès extra hospitaliers...

Des directives qu'il doit s'évertuer à traduire dans les faits avec l'apport de ses collaborateurs, a t-il dit, en remerciant la hierarchie pour la confiance faite à sa modeste personne. En remettant les documents de travail à Davy Stany Missirimbassi, le secrétaire général du département de Pointe-Noire a exhorté le nouveau promu à l'humilité, à la modestie et à la tolérance. " Vous avez l'obligation de renforcer aux côtés de vos collègues l'esprit de collaboration. Vous devez faire preuve de pragmatisme, de diligence et de pertinence sur l'analyse de certaines approches demandées ", a t-il conclu.

Nommé par décret signé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, à la tête de la direction départémentale de la population de Pointe-Noire, Davy Stany Missirimbassi est médecin, gynécologue-obstétricien.