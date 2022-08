Gabon: Trophées du Football Gabonais - Qui de Boupendza, Kanga ou Aubameyang sera le Meilleur gabonais de l'étranger ?

Après la publication des nominés dans les catégories de meilleur gardien, meilleur espoir, meilleur joueur et meilleur entraîneur. On connaît désormais les derniers nominés à la première édition des Trophées du Football Gabonais : le Meilleur joueur gabonais de l'étranger, et le prix surprise, la Meilleure joueuse en équipe nationale du Gabon. Dans les nominés pour le titre du Meilleur Joueur gabonais évoluant à l'étranger, saison 2021-2022, on retrouve bien évidemment le désormais ex capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a connu une deuxième partie de saison admirable avec le FC Barcelone, faisant oublier sa mauvaise séparation avec Arsenal, et sa non participation à la CAN.

On y retrouve également l'ancien meilleur buteur du championnat Turque, passé par le Qatar la saison dernière, et qui est devenu, en moins de deux ans, l'un des chouchous de l'équipe nationale du Gabon. Sa saison au Qatar avec Al Arabi a été nettement moins fringante que la précédente, mais il a été un des grands bonhommes de son club, ainsi que des Panthères du Gabon.

Enfin, parmi les nominés de la catégorie, il y a Guelor Kanga, qui a sans conteste connu la meilleure saison de sa carrière, remportant deux trophées en Serbie, et devant un des tous meilleurs joueurs de la sélection gabonaise ces derniers temps. Depuis le " Kanga gate", ce n'est clairement plus le même joueur.

PRIX DU JURY (Surprise)

Malgré l'absence malheureuse d'un championnat national féminin au Gabon, le jury a souhaité qu'on mette en lumière le football féminin, en récompensant celle qui vous aura fait la MEILLEURE IMPRESSION avec les Panthères cette année.

L'avis du public sur les réseaux sociaux (qui votera aussi l'équipe type, en plus de celui des capitaines), comptera pour 70%.

Voici les 3 nominés pour les #TFG de Meilleure Joueuse en équipe nationale du Gabon en 2022 :

Flora Bouyi, Milieu offensive (O'Mbilandziami). La joueuse de l'OM, auteur d'un coup franc sublime au match retour contre le Congo, avait permi au Panthères dames de franchir le premier tour éliminatoire à la CAN féminine. Son absence au Togo à l'aller, et sa blessure, ont été un gros handicape pour l'équipe du Gabon, battue (2-1 à l'aller et au retour).

Vanessa Mazaly, Attaquante (CS Berkane). Surnommé MV7, l'ex attaquante, et feu folet d'Atletico Akanda s'est trouvée un nouveau challenge ( CS Berkane, au Maroc) après avoir brillé avec la sélection nationale. Percutante sur l'ensemble des rencontres livrées par les Panthères, passeuse décisive au Togo, et malheureuse sur son penalty au retour, Mazaly sera passée par toutes les émotions cette année en sélection nationale. Sa technique et sa vitesse ont donné du fil à retordre aux défenses adverses, il ne lui aura finalement manqué que la finition, et de la réussite, pour guider le Gabon vers un première dont elle rêve tant.

Tatiana Obounet, Défenseuse centrale (Atlético Akanda). A l'applaudimetre, elle est sans doute l'une de celles qui ont crevé l'écran lors de matchs de la séléction nationale, les Panthhères cette saison. Issue d'une famille de footnalleurs (Thoamas Obounet, Jermie Obounet, et le grand frère surnommé Tymoshchuk), Tatiana, qui a récemment passé deux essais en France, a été un pilier de l'équipe de Tristan Mombo lors des qualifications. A 18 ans seulement, elle aura séduit du beau et étiré la sympathie du public qui découvrait son immense talent ;

Récapitulatif des autres nominés

Voici les nominés pour les #TFG ANFPG / K-Consulting de meilleur joueur de la saison au Gabon :

Teddy Manime (AO. Stade Mandji)

Samson Mbingui (US Bitam)

Desny Yanga Yanga (AS Mangasport)

Les nominés pour les #TFG du meilleur gardien (Prix Germain Mendome) de la saison 2021/2022 :

Stéphane Bitseki Moto (AS Pélican)

Loyce Mbaba ( AS Mangasport)

Ruud Tsoumbou (AO. Stade Mandji)

Nominés pour les TFG de Meilleur Espoir du championnat du Gabon, saison 2021-2022 :

Jordy Ella (US Bitam)

Ben Kabinambele (AS Mangasport)

Roy Mouniengue (US Bitam)

Les différents vainqueurs seront connus à l'issue d'une cérémonie (cocktail), organisée à Libreville, au Yaka Bar Lounge, le samedi 13 août. Une cérémonie de remise qui sera retransmise en direct sur facebook, sur la page Les Trophées du Football Gabonais.

Les Trophées du Football Gabonais sont un ensemble de récompenses décernées à partir de cette année par l'Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon, et la société de Communication et Marketing Sportif, K-Consulting aux joueurs évoluant en Championnats du Gabon (cette saison, les récompenses ne concernent que le championnat de D1, et les professionnels), à ceux évoluant à l'étranger, aux internationaux évoluant en équipes nationales du Gabon (un prix spécial sera décerné à la meilleure footballeuse internationale gabonaise, compte tenu de l'absence de championnat d'élite chez les féminines) ainsi qu'aux actions (sociales, syndicales, éducatives... ) des sportifs en dehors des terrains, la plus prestigieuse étant celle du Joueur de l'Année.

Cette saison, le jury est composé d'une cinquantaine de personnes, tous suiveurs ou professionnels du football gabonais. Ainsi, les capitaines, les entraîneurs, les journalistes et les consultants dans le football ont été invités à choisir les meilleurs footballeurs de la saison, de notre pays.